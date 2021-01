Peine

Die Friday for Future-Bewegung aus Peine mobilisiert sich. Der Grund: Die niedersächsische Landesregierung möchte die die Abgaben für Erdgas und Erdöl massiv senken und diese in einem Vertrag mit der Industrie bis 2030 festhalten. Das teilen die Aktivisten in einer Mitteilung mit. „Das ist klimapolitisch fatal und gefährdet die Gesundheit der Menschen in den betroffenen Regionen“, so Sprecherin Marlene Vogelsang.

Um diese Gebiete geht es in Peine

Konkret betroffen seien diese Gebiete im Landkreis: „In der Gemeinde Edemissen betreibt der Konzern Vermilion Energy Germany GmBH zwei Förderfelder mit Förderungsrechten für Erdöl bis 2030. In Wendesse grenzt das Gebiet dabei an zwei Naturschutzgebiete, die von einer Förderung Schaden tragen könnten, heißt es in der Mitteilung.

„Die Gesundheit der Menschen in den Regionen ist gefährdet“, sagt Marlene Vogelsang von Fridays for Future. Quelle: Marlene Vogelsang

Aktivisten richten Appell an Landtagsabgeordnete

Deshalb wollen die Klimaaktivisten in der kommenden Woche eine Aktion starten. Wie genau diese aussehen, ist derzeit noch unklar. Im Vorfeld fordern sie die Peiner Landtagsabgeordneten Christoph Plett ( CDU) und Matthias Möhle ( SPD) dazu auf, „die Gefahren der Förderung von Erdöl und Erdgas für die betroffenen Regionen und ihren Einfluss auf die Erderwärmung zu erkennen und entsprechend zu handeln.“ Andre Naumann von Fridays for Future ergänzt: „Eine Stimme für die Senkung der Abgaben wäre eine Stimmen gegen die Energiewende und die Gesundheit der Bürger*innen vor Ort.“

Die Aktivisten beziehen Stellung: "Mit dieser faktischen Subventionierung von Erdgas und Erdöl rennt die Große Koalition in die völlig falsche Richtung. SPD und CDU möchten Erdgas und Erdöl als saubere Brückentechnologie verkaufen, obwohl schon lange klar ist, dass fossile Energieträger sich nicht mehr rechnen und massiv zur Erderwärmung beitragen. Anstatt die Energiewende voranzutreiben und Erneuerbare zu fördern, küsst die Landesregierung der Erdgas- und Erdölindustrie die Füße", so Aktivistin Marlene Vogelsang.

Fridays for Future : Das sind die Auswirkungen

Bei der Förderung werde zusätzlich Methan ausgestoßen, ein Treibhausgas, das um ein Vielfaches klimaschädlicher sei als CO2. Zusätzlich käme es durch Fracking zu Erdbeben und zu einem erhöhten Krebsrisiko in den betroffenen Regionen.

