Fridays for Future demonstriert mit Schlitten für mehr Klimaschutz

Hannover/Peine

Mit Schlitten will die Bewegung Fridays for Future am Freitag in Hannover (ab 15.00 Uhr am Kröpcke) für mehr Klimaschutz demonstrieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aufgefordert, einen Schlitten mitzubringen.

„Der fehlende Schnee steht stellvertretend für die weiter voranschreitende Klimaerwärmung, beispielsweise war der November 2020 der heißeste November seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, sagte die Organisatorin der Aktion, Carola Lienenklaus. Noch könnten weitere gravierendere Folgen aufgehalten werden. „Doch dafür muss die Politik endlich handeln.“

Klima-Protest in Peine geplant

Die Bewegung ist inzwischen zwei Jahre alt geworden. Untere dem Motto „#wisstihrnochwarum?“ sind an diesem Freitag in vielen Städten Atkionen geplant – auch in Peine. Unter anderem wird die geplante Senkung der Förderabgabe für Erdöl und Erdgas. „Anstatt die Energiewende voranzutreiben und Erneuerbare zu fördern, küsst die Landesregierung der Erdgas- und -ölindustrie die Füße“, kritisierte Marlene Vogelsang aus der Fridays for Future Ortsgruppe in Peine.

Von RND/dpa/ewo