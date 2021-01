Peine

Die Klima-Aktivisten von Fridays for Future wollten ein Zeichen in der Peiner Innenstadt setzen: Ein großes Banner sollte auf ihre Aktion aufmerksam machen. Doch ihr Plakat durften sie nicht aufhängen – wegen „negativer Beeinflussung des Verkehrs“. Das berichtet der Aktivist Kjell Plöger (17). Gemeinsam mit Marlene Horrmann und Timon Rahr wollte er das Banner an der Fußgängerbrücke am Bahnhof aufhängen. Ihr Statement: „Wir sind dagegen, dass die Förderung von Erdöl- und Erdgas subventioniert wird“, berichtet Plöger.

Darum geht es bei der Aktion

Der Hintergrund der Aktion: Unter dem Motto „Gas ist keine Brückentechnologie!" kritisierten die Klimaaktivisten in vielen deutschen Städten insbesondere die Pläne der niedersächsischen Landesregierung, die Förderabgabe auf Erdöl und Erdgas auf den bundesrechtlichen Mindestsatz zu senken und bis 2030 festzuschreiben. Das geht aus einer Mitteilung von Fridays for Future hervor.

Das fordern die Peiner Aktivisten in den sozialen Medien

Auf Instagram rufen die Peiner Aktivisten zu „Emails gegen Erdgas auf“. Gemeint ist damit, „Wahlkreisabgeordneten von CDU und SPD klar zumachen, dass Erdgas und Erdöl weder Brückentechnologien noch klimafreundlich sind“, heißt es in dem Post.

„Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden und müssen etwas tun“, sagt Plöger. Die Senkung der Förderabgabe sei ein Schritt in die falsche Richtung. Deshalb möchte sich die Bewegung auf jeden Fall weiter für ihre Ziele stark machen. „Wir werden das Thema auch in späteren Aktionen wieder aufgreifen“, sagt der 17-Jährige. Die Senkung der Förderabgabe für Erdöl und Erdgas ist klimapolitisch fatal und gefährdet die Gesundheit der Menschen in den betroffenen Regionen“, so Sprecherin Marlene Vogelsang vorab in einer Mitteilung.

Dieses Banner sollte an der Brücke hängen: Timon Rahr und Marlene Horrmann von Fridays for Future halten es in den Händen. Quelle: Ralf Büchler

In Peine mussten sie ihre Aktion vorerst abbrechen. Plöger ist enttäuscht, dass sie das Plakat nicht aufhängen durften. „Wir hatten die Aktion vorher angemeldet“, berichtet er. Das Banner hätte in Peine ein Zeichen gesetzt.

