Schüler-Bewegung - Fridays for Future: So geht es bei den Aktivisten in Peine weiter

Sie wollen sich weiter für das Klimaschutz stark machen: Die Aktivisten der Bewegung „Fridays for Future“ können im Moment nicht auf die Straße gehen, doch den nächsten globalen Klimastreiktag haben sie im Blick. Und sie fordern die Politik auf, Strategien für den Klimaschutz vorzulegen.