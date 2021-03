Diesmal war es eine leise Aktion: Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future haben im Stadtpark Stauden eingesetzt. Die Pflanzen stehen symbolisch für Klimaschützer, die zuletzt wegen Corona nicht an einer Mahnwache teilnehmen konnten. Und die Aktivisten haben weitere Pläne. Dafür steht die Bewegung im Superwahljahr schon jetzt in den Startlöchern.