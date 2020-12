Freude im Peiner Seniorenheim: Weihnachtspost von Jung für Alt

Peine

Bunt und berührend: Die zehnjährige Liv Buttler aus Groß Ilsede hat mit ihrer Familie für eine besondere Überraschung im Peiner Seniorenzentrum „Fuhseblick“ gesorgt. Sie half dabei, 135 Karten zu gestalten. Und so bekommt nun tatsächlich jeder Bewohner Weihnachtspost von ihr.

Liv vermisst ihren Großvater Wilhelm Beuermann, der im Haus Regenbogen des Seniorenheims am Fuhsering lebt. In der Corona-Krise Opa mal in den Arm nehmen – das geht derzeit nicht. Also überlegte sie mit ihrer Familie, wie sie nicht nur ihrem Opa, sondern gleich allen Bewohnern des „Fuhseblicks“ eine kleine Freude bescheren kann. Zusammen mit Mutter Karin und ihrer Tante Elke Beuermann-Kretzschmar bastelten sie Weihnachtspostkarten. „Es ist nicht die Kerze die Weihnachten bringt, es ist das Herz, das überspringt“: Mit Sprüchen wie diesem bestückten die Töchter und die Enkeltochter von Wilhelm Beuermann die Karten und verzierten sie mit Sternchen und weihnachtlichen Stickern. „Zwei ganze Nachmittage haben wir dafür gebraucht“, erzählt Liv.

Lob von der Fuhseblick-Chefin

Doch das hat sich gelohnt, findet „Fuhseblick“-Chefin Nele Wohlfeil. Sie war begeistert von der Idee der Familie. „Großartig. Mit einer Kleinigkeit kann man bei unseren Bewohnern viel bewirken. Das ist eine Freude für sie, die das Leben lebenswert macht. Es ist traumhaft, wenn sich so junge Mädels wie Liv schon engagieren“, lobte sie.

In der Corona-Krise samt Betretungs- und Besuchsverboten habe sich mehrfach gezeigt, welche Wirkung Briefe oder Postkarten haben. „Die Bewohner haben sich sehr gefreut. Wir hatten sogar eine ganze Fotowand.“ Mitunter gab es dabei sogar ein paar Zeilen Extra-Lob für die Mitarbeiter des Hauses. Solche Gesten und Aufmunterungen hätten dafür gesorgt, dass es mitten in der Corona-Krise „auch mal schöne Erlebnisse“ gab.

Liv plant schon die nächste Überraschung

Auch Karin Buttler und ihre Schwester Elke Beuermann-Kretzschmar wissen, wie schwer und belastend die Corona-Situation für die Mitarbeiter des Hauses, die Angehörigen und die Bewohner ist – im ersten Lockdown ganz besonders. Kontakt zu halten, war schwierig. „Mein Vater lebt auf der Demenzstation, da hat er kein Telefon auf dem Zimmer“, erläutert Karin Buttler. Mit ihrer Tochter plant sie übrigens schon die nächste Überraschung für Opa. Liv spielt nämlich auch Gitarre und würde sich zutrauen, mal die Mitarbeiter aus der sozialen Betreuung des „Fuhseblick“ beim Musizieren zu unterstützen. „Das wäre großartig“, sagte Nele Wohlfeil.

Die Einrichtungsleiterin würde sich übrigens freuen, wenn es viele Nachahmer für ähnliche Aktionen gibt. Auf der Facebook-Seite äußerte sie einen Wunsch: „Seien Sie wie Liv und ihre Familie! Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität. Eine kleine Geste, ein Brief oder aufmunternde Worte – was auch immer es ist: Sicher finden auch Sie eine Pflegeeinrichtung in Ihrer Nähe, in der Menschen aus solcher Aufmunterung viel Kraft zum Durchhalten schöpfen.“

Von Christian Meyer