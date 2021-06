Peine

Neue Transporter für die Freiwilligen Feuerwehren in der Kernstadt, Stederdorf und in Eixe: Die Kameraden bekamen drei Mannschaftstransportwagen, wie die Stadt Peine mitteilt. Bürgermeister Klaus Saemann übergab die neue Fahrzeuge an die Ortswehren.

Mit großer Freude seien die Transporter von den Ortsbrandmeistern Dirk Tinius für die Kernstadtwehr, Nils Wiesemann für die Wehr in Stederdorf und Heiko Kulhawy, für die Wehr in Eixe entgegen genommen worden. Bei der Übergabe mit dabei war auch Stadtbrandmeister, Norbert Czyrnik.

Transporter auf Anforderungen der Feuerwehr abgestimmt

Bereits im April des letzten Jahres habe die Ausschreibung für die Fahrzeuge begonnen, so die Stadt. „Mit einem detailliert ausgearbeiteten Leistungsverzeichnis wurde ausgeschrieben, welche Fahrzeuge optimal den Bedürfnissen der Ortsfeuerwehren entsprechen würden“, teilt Stadtsprecherin Petra Neumann mit.

Neuer Transporter der Feuerwehr: ein Ford Transit. Quelle: Stadt Peine

Ein Auftrag über drei Ford Transit konnte nach Beendigung der Ausschreibung zeitnah an die Firma Brandschutztechnik Rotte vergeben werden. Das Beschaffungsvolumen lag bei etwa 130 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden im März dieses Jahres beim Auftragnehmer abgeholt.

Die Wehren der Kernstadt und Stederdorf hatten zuvor bereits einen VW Transporter T4, es handelte sich um eine Ersatzbeschaffung. Für die Wehr in Eixe sei es der erste Mannschaftstransportwagen.

