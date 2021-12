Freischießen-Film, Baustellen, Wahlen und Corona : Das war das Jahr 2021 in Peine

Kreis Peine

Kaum ein Thema hat die Peiner 2021 so sehr beschäftigt wie die Corona-Krise. Ob neue Virusvarianten, Ausgangssperren, Hygieneregeln oder Kontaktbeschränkungen – die Pandemie bestimmte weiter den Alltag. Was sonst noch in den Monaten Juli bis Dezember passierte, erfahren Sie im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks.

Juli

Zum zweiten Mal musste dass Peiner Freischießen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die PAZ hat daher gemeinsam mit den Bürgerschaffern und der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine den Film „Peiner Freischießen – Der Film“ produziert. Am 4. Juli, dem Freischießen-Sonntag, war Premiere. Die Corona-Inzidenz stieg auf Werte über 10. Unter anderem galt für Wochenmärkte wieder eine Maskenpflicht. Die viel befahrene Bundesstraße 444 musste im Bereich Groß Ilsede und Groß Lafferde Ende des Monats wochenlang für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Weitere Sperrungen gab es auf der L 475 bei Vallstedt und der L 472 bei Lengede und Autofahrer mussten lange Umleitungsstrecken in Kauf nehmen.

August

Das Thema Verkehr bewegte die Menschen im Peiner Land auch im August. So löste ein Blitzer an einem Ilseder Feldweg sogar bei Radfahrern aus. Vier Tage lang musste die Autobahn zwischen Hannover-Ost und Peine in Fahrtrichtung Berlin wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Auf Straßen im Kreis Peine gab es ein Verkehrschaos, auf der Turbo-Baustelle lief’s dagegen rund. Zum Ende des Monats stieg die Inzidenz im Kreis Peine auf über 50, damit kam die 3G-Regel ins Gespräch.

September

Um Zahlen und Prozente ging es im Super-Wahlmonat September: Ganz oben im Leserinteresse stand die Kommunalwahl am 12. September: Bei der Peiner Bürgermeister-Wahl holte Amtsinhaber Klaus Saemann (SPD) die absolute Mehrheit. Bei der Landratswahl musste SPD-Kandidat Henning Heiß am 24. September in die Stichwahl mit der CDU-Kandidatin Banafsheh Nourkhiz und hatte hier die Nase vorne. Am gleichen Tag fand auch die Bundestagswahl statt. Das Direktmandat holte zum siebten Mal in Folge Hubertus Heil (SPD). Ein schöne Abwechslung zum Corona-Geschehen gab es in Groß Lafferde: Mit Volksfest-Atmosphäre, Bratwurst-Duft, frischgezapftem Bier und Kinder-Spaß eröffnete ein Vergnügungspark. In Peine gab es eine groß angelegte Kontrollaktion von Polizei, Stadt und Landkreis. Im Fokus standen unter anderem Shisha-Bars, aber auch ein Wettbüro und eine Privatwohnung.

Zur Galerie Das interessierte unsere Leser von Juli bis Dezember.

Oktober

Anfang des Monats sankt die Inzidenz wieder unter die 50er-Marke. Es gab Lockerungen unter anderem bei 3G. Im Laufe des Oktober stieg die Inzidenz aber wieder bedenklich an. Neben 27 Corona-Fällen an Schulen waren vor allem Ansteckungen innerhalb von Familien die Ursache. Die Reaktionen sind gespalten: In Peine startete der Verleih von E-Rollern. Die einen begrüßen dies, andere finden die E-Scooter eher lästig. Gute Nachrichten für große und kleine Kinder: Das Peiner Spielwaren-Geschäft „Eulies“ kündigt seinen Umzug ins Rother-Haus an und wird dreimal größer. Ende November war dann Eröffnung.

November

Die Corona-Zahlen steigen und die Regeln werden schärfer: Lange haben die Verantwortlichen gewartet, doch dann musste zum Monatsende der Peiner Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Geplant wurde stattdessen eine Weihnachtsstadt. Unterdessen öffneten neue Impzentren und -stationen, unter anderem im Klinikum und an der Eichendorffstraße in Peine. Bewegung gab es in der Peiner Gastro-Szene. Das Peiner Café Couture darf bei einer Niedersachsen-Ausgabe der Kabel-1-Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ um den Sieg mitkochen. Voraussichtlich im Februar sollen die Folgen mit Peiner Beteiligung ausgestrahlt werden. Und: Die Peiner „Burgerfabrik“ ist ein echter Renner. Mit dem neuen Angebot in der Fußgängerzone haben sich Alper Usluer und Turan Evci einen Traum erfüllt.

Dezember

Das Infektionsgeschehen breitet sich in Peine weiter aus. Inzidenzwert und Hospitalisierung sind besorgniserregend. Der Kreis hat eine eine Allgemeinverfügung erlassen. Ab 1. Dezember gilt die 2G-Plus-Regel. Erleichterung bei Kaufleuten und Kunden in Peine: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Bei einigen Menschen wächst der Unmut – auch in Peine gibt es „Montagsspaziergänge“ um still gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Ein schreckliches Gewaltverbrechen in Peine wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ nachgestellt. Es geht um den tödlichen Überfall auf eine 83-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Bodenstedtstraße am 9. Februar. Es gab vielversprechende Hinweise. Einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren Peine, Dungelbeck und Schmedenstedt hat es in der Peiner City-Galerie gegeben. Im Woolworth-Geschäft im Erdgeschoss des Einkaufszentrums an der Glockenstraße haben Kissen gebrannt, die gelöscht wurden. Jetzt werden zwei junge Brandstifterinnen gesucht.

Von Jan Tiemann