„Freischießen – Der Film“: PAZ zeigt die Premiere am Sonntag um 15 Uhr

Peine

„Ein bisschen Freischießen ist immer“, so lautet das Credo von Bürgerschaffer Thomas Weitling. Und damit trifft er ins Schwarze: Wenn am Sonntag ab 15 Uhr die PAZ online die Premiere von „Peiner Freischießen – Der Film“ zeigt, schwelgen nicht nur echte Freischießenfans in Erinnerungen und Vorfreude auf ein Wiedersehen in 2022. Auch sind für die Peinerinnen, Peiner und viele Gäste das Datum und die Uhrzeit – der erste Juli-Sonntag ist nachmittags um 15 Uhr fest mit der Eröffnung des Freischießens verbunden – von großer Bedeutung. Der Film kann nach der Premiere kostenlos abgerufen werden und ist jederzeit verfügbar unter www.paz-online.de/freischießen-film.

Die PAZ hat gemeinsam mit den Bürgerschaffern und der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine den Freischießen-Film produziert. Aus der Fülle des großteils bisher unveröffentlichten Bild- und Filmmaterials – allein für den Freischießen-Sonntag galt es rund 3500 Bilder und zig Videos zu sichten – hat PAZ-Mediaberater digital Marco Jablonowsky beeindruckende Zeitdokumente und Schnappschüsse ausgewählt. Unterstützung erhielt er dabei von den Bürgerschaffern Thomas Weitling und Hans-Peter Männer.

Die Bürgerschaffer Hans-Peter Männer (l.) und Thomas Weitling wünschen viel Spaß beim Schauen von "Peiner Freischießen – Der Film". Quelle: privat

Auswahl aus mehreren tausend Fotos und einigen hundert Filmen

„Auf der Grundlage eines Fünf-Tage-Drehbuchs haben wir aus mehreren tausend Fotos und einigen hundert Filmen beeindruckende Fotos und Szenen über Freischießen früher und heute in einem rund 45-minütigen Film in Ton, Wort und Bild zusammengefügt. Die Auswahl fiel schwer, denn es gab sehr viele schöne und außergewöhnliche Beiträge in Farbe und Schwarz-Weiß, die wir leider nicht alle zeigen können“, berichtet Jablonowsky.

Die ältesten Aufnahmen stammen etwa aus dem Jahr 1910

Aus welchem Freischießen-Jahr mancher Beitrag stammt, habe sich nicht durchweg feststellen lassen. „Doch Bilder und Filmsequenzen sprechen für sich, so dass ab etwa 1910 Freischießen-Impressionen zu sehen sind“, erzählt Jablonowsky. Teile des Films sind musikalisch unterlegt – zu hören ist der Spielmannszug des MTV Vater Jahn. Dieser Tage standen die Bürgerschaffer und der Regionaldirektor der Sparkasse, Michael Glenewinkel, für den Vorspann des Freischießen-Films vor der Kamera.

Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse, stand für den Filmvorspann vor der Kamera. Quelle: Marco Jablonowsky

„Als Sparkasse machen wir uns für das stark, was wirklich zählt. Eine vielfältige Gesellschaft, ein reichhaltiges Vereinsleben und eine inspirierende Kulturlandschaft – erst das menschliche Miteinander macht das Leben farbenfroh und lebenswert. Das Peiner Freischießen verbindet diese Werte. Darum sind wir dieser Tradition seit langer Zeit sehr verbunden“, sagt Glenewinkel.

Bürgerschaffer Weitling ist überzeugt: „Der Film ist kein Ersatz, doch wenn er zur eigentlichen Eröffnungszeit des Freischießens gesehen wird, bringt er uns Vorfreude auf das nächste Jahr, wenn aus Bildern wieder tatsächliche Begegnungen werden.“

Das Plakat für den neuen Freischießen-Film. Quelle: Marco Jablonowsky

Von Birthe Kußroll-Ihle