Kreis Peine

Die Infektionszahlen sinken, und die Temperaturen steigen – die gute Nachricht: Die Freibad-Sasion im Kreis Peine fällt wegen Corona nicht ins Wasser, auch wenn weiterhin unter speziellen Bade- und Hygieneregeln. Den Auftakt macht bereits an diesem Samstag das Naturbad Lengede in Broistedt, dicht gefolgt vom Naturfreibad Bettmar, das am Sonntag öffnet. Alle anderen Freibäder stehen quasi auf den Startblöcken.

Die Arbeiten zur Eröffnung des P3-Freibades in Peine laufen auf Hochtouren. „Der von uns ursprünglich geplante Eröffnungstermin am 10. Juni kann allerdings nicht eingehalten werden. Eine zwingend erforderliche technische Wartung wird seitens des Dienstleisters nicht wie geplant durchgeführt“, erklärt Petra Kawaletz, Sprecherin des Badbetreibers Stadtwerke Peine. Das P3 öffnet deshalb erst am Dienstag, 15. Juni, für die Badegäste. Wegen der anhaltenden Pandemie auch in dieser Saison mit einigen organisatorischen Besonderheiten.

So bleibt die Besucherzahl im P3 am Neustadtmühlendamm auf 300 Badegäste beschränkt, die sich gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen. Um trotzdem möglichst vielen Gästen das Schwimmen zu ermöglichen, ist der Badetag in Zeitfenster unterteilt. Ist die maximale Besucherzahl erreicht, erfolgt ein Einlass erst zum nächstmöglichen Termin. Reservierungen sind nicht möglich.

Erfreulich für alle Schulkinder: mit dem Freibadsaisonstart kann das Schulschwimmen wieder stattfinden. „Darüber hinaus freuen wir uns, trotz der pandemischen Lage in den Sommerferien verstärkt Schwimmkurse für Kinder sowie Aquafitnesskurse für Erwachsene anbieten zu können. Mehr Informationen zu den Kursen veröffentlichen wir Anfang Juli auf unserer Homepage“, kündigt Kawaletz an.

Die Eintrittspreise bleiben trotz erhöhtem Organisationsaufwand unverändert. Bei Betreten des P3 und bei Aufenthalt in den Innenräumen ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht. Kindern unter 10 Jahren ist – abweichend zu den bisherigen Bestimmungen – der Zutritt zum P3 nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Kawaletz: „Wir empfehlen unseren Besuchern, sich vor dem Badbesuch über die geltenden Öffnungszeiten und Hygieneregeln im Internet unter www.p3-peine.de zu informieren.“

Naturbad Lengede

Das Naturbad Lengede öffnet bereits diesen Samstag. Quelle: Privat

Das Naturbad Lengede öffnet diesen Samstag, 5. Juni, ab 10 Uhr. „In den letzten Wochen haben wir alle Vorbereitungen abgeschlossen und als besonders Highlight haben wir dieses Jahr einen neuen Imbissbetreiber“, berichtet Harald Fiene, Vorsitzender des Betreibervereins. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr und in den Ferien täglich ab 10 Uhr.

Naturfreibad Vechelde-Bettmar

Das Naturfreibad Vechelde-Bettmar. Quelle: Archiv

„Die Vorbereitungen zur Öffnung des Naturfreibad Vechelde-Bettmar laufen seit Monaten auf Hochtouren und gehen jetzt noch mal in die heiße Phase. Als Eröffnungsdatum haben wir uns nämlich schon Sonntag, 6. Juni, um 12 Uhr ausgeguckt“, berichtet Anita Marini, Pressewartin des Betreibervereins. Diesen Samstag findet ab 10 Uhr noch mal ein Arbeitseinsatz statt. Marini hofft auf zahlreiche Helfer, um die letzten Vorbereitungen noch zu stemmen. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten haben sich auch unter Corona nicht geändert. Sie sind Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag, an Feiertagen und in den Sommerferien von 12 bis 20 Uhr und bei schlechtem Wetter von 18 bis 20 Uhr. Einzig der Kiosk „Snack mal ...wieder“ könnte von den Öffnungszeiten zu den Vorjahren aufgrund von Personalmangel abweichen. „Hier sind wir aber fleißig auf der Suche nach Personal, das unterstützen kann.“

Auebad Wendeburg

Das Auebad Wendeburg. Quelle: Archiv

Die Öffnung des Auebades in Wendburg wird wegen notwendiger Fliesenarbeiten am Beckenkopf, die witterungsbedingt nicht früher ausgeführt werden konnten, voraussichtlich in drei Wochen möglich sein. Wie im vergangenen Jahr gibt es ein umfassendes Hygienekonzept. Im Internet wird auf einer eigens eingerichteten Internetseite unter www.auebad-wendeburg.de unter anderem mit einer „Bäderampel“ in regelmäßigem Abstand über die jeweilige Badegästezahl informiert. Die Badeentgelte werden aufgrund der Beschränkungen durch das Hygienekonzeptes und der begrenzten Nutzungsdauer auf drei Stunden im Vergleich zu den Entgelten des Jahres 2019 pauschal um 25 Prozent reduziert. Die Tageskarte für Kinder wird um 35 Prozent gesenkt. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, Sonnabend/Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Freibad am Pfannteich Hohenhameln

Das Freibad am Pfannteich Hohenhameln. Quelle: Archiv

Zurzeit unterstützt die Gemeinde Hohenhameln Pfannteich-Pächter Waldemar Gloger noch bei der Erstellung eines Hygienekonzepts. Wenn dies in trockenen Tüchern und genehmigt worden ist, kann es losgehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag sowie in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. „Allerdings gibt es nur Einzelkarten und keine Zwölfer- und Sasionkarten“, berichtet Gloger. Dies ist der Unsicherheit wegen Corona geschuldet.

Freibad am Bolzberg Gadenstedt

Das Freibad am Bolzberg Gadenstedt öffnet am 10. Juni. Quelle: Privat

Das Gadenstedter Freibad am Bolzberg eröffnet am Donnerstag, 10 Juni, die Badesaison. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Badegäste aber mit Einschränkungen rechnen. So dürfen sich maximal 430 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände des Freibades aufhalten. Die Eintrittspreise für Einzeleintritte und der Gruppentarif bleiben gegenüber 2020 unverändert. In diesem Jahr werden zusätzlich Zehnerkarten angeboten, die flexibel als Einzeleintritte genutzt werden können und zudem in die Folgesaison übertragbar sind. Wegen der Corona-Situation können Saisonkarten nicht angeboten werden, weil ein Besuch des Freibades bei Erreichen der Begrenzung der Besucherzahlen nicht garantiert werden kann. Alle weiteren wichtigen Informationen für den Besuch des Bolzbergbads unter Pandemiebedingungen wie die Öffnungszeiten gibt es unter www.freibad-am-bolzberg.de auf der Homepage des Freibades.

Freibäder in der Nachbarschaft

Die Freibadsaison im Waldbad Arpke startet am Samstag, 5. Juni, um 8 Uhr. Eine Terminreservierung ist online notwendig. Diese dient auch zur Erhebung der Kontaktdaten. Die Bezahlung erfolgt dann vor Ort an der Kasse. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Die Zeiten nach 18 Uhr stehen den Vereinen zur Verfügung. Diese Öffnungszeiten gelten zunächst für die ersten zwei Wochen des Betriebes.

Das Naturerlebnisbad Uetze ist bereits geöffnet. Für die Kontaktnachverfolgung muss ein Info-Zettel im Freibad ausgefüllt werden. Als digitale Alternative kann die Luca App genutzt werden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 19.30 Uhr, in den Ferien von 10.30 bis 19.30 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.

Von Jan Tiemann