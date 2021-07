Förderprogramm: Das wünschen sich Peiner Grundschulleiter

Kreis Peine

Was benötigen die Peiner Grundschulen dringend, um die Folgen der Corona-Krise bewältigen zu können? Darüber sprach die PAZ mit Grundschulleitern. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat zusätzliche pädagogische Mitarbeiter und Psychologen, den Ausbau digitaler Lernangebote und den Einbau von Fensterventilatoren in Klassenzimmern für Erst- bis Sechstklässler versprochen.

Das Land Niedersachsen möchte Kindern und Jugendlichen über die Folgen der Corona-Krise hinweghelfen. Dafür stockt das Land das Bundesförderprogramm „Aufholen nach Corona“ noch einmal um weitere 100 Millionen Euro auf, sodass bis Ende 2022 insgesamt 222 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dabei sollen einige der Projekte auch ganz konkret dazu beitragen, Covid-19-Infektionen bei Kindern und Jugend­lichen zu verhindern.

Dirk Brandes Quelle: Dirk Plasberg

Dirk Brandes, Leiter der Grundschulen in Edemissen und Wipshausen, begrüßt grundsätzlich das Programm, bezweifelt aber, dass man weiteres Personal im Bereich pädagogische Mitarbeiter findet. „Der Markt ist leer gefegt, da wird man niemanden mehr bekommen“, ist sich Brandes sicher. Trotzdem sei der Bedarf natürlich da, aktuell gibt es an beiden Schulen 250 Schüler, 25 Lehrkräfte und 15 pädagogische Mitarbeiter.

Und auch der Einbau von Fensterventilatoren sei sinnvoll, „aber der Minister will ja nur 80 Prozent der Kaufkosten übernehmen. Wie findet es die Gemeinde Edemissen, wenn sie als Schulträger den Kauf mitfinanzieren und auch für die Folgekosten wie etwa Strom aufkommen muss?“ Daneben fragt sich der Schulleiter, wie schnell die Ventilatoren überhaupt eingebaut werden können. Es gebe leider noch viele offene Fragen bei diesem Förderprogramm.

Dirk Osburg. Quelle: Privat

Der Schulleiter Dirk Osburg von der Grundschule Rosenthal-Schwicheldt erklärt: „Ich befürworte die Ansätze des Ministers grundsätzlich, die Ankündigungen klingen aber ein wenig nach politischem Aktionismus vor den Wahlen und werden sich meines Erachtens kaum kurzfristig umsetzen lassen.“ Man hätte eventuell schon früher mit den Schulen sprechen müssen, um den Bedarf wegen der Pandemiefolgen abzufragen. „Ein Beispiel: Wir haben ungefragt eine Menge FFP2-Masken erhalten, die zum Teil den Grundschulkindern nicht passen. Zum anderen sollten die Masken nur nach Einverständniserklärung der Eltern ausgeteilt und von den Kindern getragen werden – in der Konsequenz verstauben die FFP2-Masken nun hier. Das hätte man auch sinnvoller lösen können!“

Und eigentlich funktioniere das Stoßlüften in seiner Schule (213 Schüler, 18 Lehrkräfte und 7 pädagogische Mitarbeiter) sehr gut, aber er habe natürlich nichts gegen Lüftungsanlagen und Ventilatoren. „Ich befürchte aber, dass es bis zum Einbau lange dauern wird. Eigentlich müsste das in Kürze in den Sommerferien passieren, aber das ist nach meinen Erfahrungen mit baulichen Maßnahmen und deren bürokratischen Erfordernissen vollkommen unrealistisch“, so Osburg. Technisch sei die Grundschule mit digitalen Tafeln in fast allen Räumen und flächendeckendem Wlan-Netz gut ausgerüstet, „wobei aber eine Aufrüstung in vielen Bereichen wünschenswert wäre“. Der Rosenthaler wartet jetzt auf weitere Infos aus dem Ministerium.

Anne Langeheine. Quelle: privat

Mehr pädagogische Mitarbeiter würde sich Rektorin Anne Langeheine von der Fröbelschule in Telgte wünschen, auch wenn bekannt sei, dass es wenig qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt gebe. In der Grundschule gibt es aktuell 173 Schüler, 10 Lehrkräfte und 5 pädagogische Mitarbeiter. „Dann wären mehr Doppelsteckungen im Unterricht möglich, und der jeweilige Lehrer würde entlastet“, so Langeheine. Generell würden sich viele Schüler noch immer in einer Umstellungsphase nach dem langen Homeschooling befinden, und der „reale“ Unterricht in der Schule sei daher für einige Kinder problematisch.

Fensterventilatoren benötige die Fröbelschule nicht, „denn das Stoßlüften alle 20 Minuten klappt hervorragend“. Und in der Sporthalle habe man eine sogenannte CO2-Ampel angebracht, die deutlich mache, wenn sich zu viel Kohlendioxid in der Luft befinde. „Dann wird sofort gelüftet“, betont die Pädagogin.

Und auch die stellvertretende Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule in Vechelde, Henrike Plank, fände es toll, wenn es mehr pädagogische Unterstützung an ihrer Schule mit 410 Schülern, 30 Lehrkräften und etwa 20 pädagogischen Mitarbeitern gäbe. „Dann könnte man den Unterricht besser organisieren“, ist sie sich sicher. Und auch mehr Tablets für die Schüler und Lehrer seien wünschenswert. Man müsse jetzt abwarten, welche Signale zur Umsetzung des Programms aus Hannover kommen würden.

Von Thomas Kröger