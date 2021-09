Fitness für den guten Zweck: Aktion „PAZ bewegt“ geht 2022 weiter

Peine

Mehr Bewegung am Arbeitsplatz, auf dem Weg zum nächsten Termin und im Alltag: Fitness lässt sich mit dem täglichen Leben verbinden. Bei der beliebten Aktion „PAZ bewegt“ können auch 2022 wieder Fünferteams aus Firmen, Verwaltung und Vereinen innerhalb einer Woche für den guten Zweck möglichst viele Schritte zurücklegen. Diese Herausforderung startet die PAZ im kommenden Jahr erneut gemeinsam mit der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, dem Fitnessstudio Physiofit und der Krankenkasse Barmer.

Viele begeisterte Teilnehmer aus den Vorjahren und interessierte neue müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie endlich wieder Preisgelder für soziale Projekte erlaufen und ihren Alltag – ausgestattet mit Schrittzählern – zum Aktivtag machen können. Denn: Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Partner gemeinsam mit der PAZ dafür entschieden, dass die Aktion in diesem Jahr leider ausfallen muss. Doch 2022 soll es dann weitergehen – und das sogar mit erweitertem Programm. „Wir planen, das Thema ,Ernährung‘ in unsere erfolgreiche und beliebte Aktion ,PAZ bewegt‘ einzubinden“, nennt Organisator Carsten Winkler Details und kündigt schon an: „Alle Partner haben sich dafür ausgesprochen, dass wir im kommenden März die Aktion starten wollen, was uns riesig freut.“

Körperliche Aktivität als Baustein für Leben in Gesundheit

Physiofit-Mitinhaber Uwe Hübner betont: „Wir haben in den vergangenen Monaten nicht nur eine Corona-, sondern auch eine Bewegungsmangel-Pandemie erlebt.“ Homeoffice, geschlossene Fitnessstudios, ausgefallene Kurse in Vereinen – all das habe negative Folgen gehabt. „Durch die Inaktivität treten Übergewicht, Stoffwechselkrankheiten sowie Bluthochdruck noch stärker auf als vor der Pandemie“, weiß Hübner. Körperliche Aktivität sei ein unglaublich wichtiger Baustein für ein Leben in Gesundheit. „Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, alle Peiner wieder in Bewegung zu bringen und ,PAZ bewegt‘ aktiv zu unterstützen.“

Spitzensportler soll die Bewegungsaktion eröffnen

Der Regionalgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer, Dietmar Kurz, ergänzt: „Mit Bewegung etwas Gutes für soziale Projekte zu tun, ist eine tolle Kombination.“ Deshalb unterstütze die Barmer die Aktion „PAZ bewegt“ gerne wieder. Diese sei seit Jahren erfolgreich, so Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Vielleicht sei sie bisher noch nie so wichtig gewesen wie in diesen Zeiten. „Denn nach alldem, was pandemiebedingt ausfallen musste, ist die Aktion jetzt ein weiterer Schritt in Richtung Normalität“, findet Glenewinkel und ergänzt: „Darüber freuen wir uns, und darum unterstützen wir die Aktion auch weiterhin sehr gern.“ Und so viel sei für 2022 schon einmal verraten: Ein Spitzensportler soll nach Peine kommen und mit einem Vortrag die Bewegungsaktion eröffnen.

Bis dahin können motivierte Teams schon einmal selbst ihre Vitalität ohne Verrenkungen sowie Zeitaufwand locker trainieren und dabei vielleicht sogar das selbst gesteckte Ziel noch toppen. Hierfür bieten sich an: Stets Treppenstufen steigen und nicht im Aufzug fahren, in der Mittagspause im Park spazieren gehen, die Nachbarn besuchen statt anrufen und am Abend die Laufschuhe schnüren, statt sich aufs Sofa zu legen – all das sind Aktivitäten für die eigene Gesundheit und zudem viele Schritte in Richtung Herausforderung für das Team.

Von Birthe Kußroll-Ihle