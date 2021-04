Filmklappe: Silberkämper aus Peine gewinnen drei Mal

Alterskategorie „Klasse 1-6 und Kita“: Die Film AG des Gymnasiums am Silberkamp in Peine erhält einen Sonderpreis. Die Laudatio für ihren Film „Besuch aus der Zukunft“, verlesen von Michael Zientek, hebt den guten Einsatz filmsprachlicher Mittel und die gute technische Umsetzung hervor.

Alterskategorie „Klasse 7-10“: Als Schülerjury ist wie in den vergangenen Jahren die 14-jährige Maxima vom Peiner Ratsgymnasium mit dabei. Sie verliest die Laudatio für einen ersten Preis, erneut an ein Schülerteam des Gymnasiums am Silberkamp. In ihrem Film „Josy im Wunderland“ liefert die routinierte Filmcrew eine schülernahe, gut erzählte Geschichte.

Alterskategorie „Klasse 11-13 und BBS“: Der Film „The Game“ vom Gymnasium am Silberkamp erhält trotz seiner Überlänge „Die goldene SeptiNuss“ von der Preisstifterin Nicol Natascha Septinus verliehen. Mit diesem Preis werden Werke gewürdigt, die aus dem eigentlichen Bewertungsraster fallen.