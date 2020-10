Peine

Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand an der Lindenstraße in Peine ist die Kernstadtwehr am Samstag ausgerückt. Nachbarn hatten den Brandmeldealarm ausgelöst und die Rauchentwicklung gemeldet. Nachdem die Freiwilligen die Tür geöffnet hatten, konnte die Ursache beseitigt werden. Es handelte es sich um einen auf dem in Betrieb befindlichen Herd vergessenen Kochtopf mit stark verbrannten Essensrückständen. Der Einsatz dauerte nach Polizeiangaben von 16 bis 16.45 Uhr.

Von Jan Tiemann