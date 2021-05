Feuerwehr löscht Brände in Peine und Groß Ilsede

Peine/Groß Ilsede

Ein Kunststoff-Container ist aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend auf dem Gelände der Eichendorffschule in Peine in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 19 Uhr brach das Feuer an der Eichendorffstraße aus und verursachte eine Schaden in Höhe von Rund 500 Euro. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Hinweise auf die möglichen Verursacher gebe es derzeit nicht, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 71) 99 90 bei der Polizei Peine zu melden.

Zu einem weiteren Brand kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in Groß Ilsede: Am Schmedenstedter Weg ging der Inhalt einer Abfalltonne in Flammen auf. Die Ursache könnte heiße Asche gewesen sein, so Pinktak. Allerdings liefen die Ermittlungen in der Sache noch. Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen Schaden an der Tonne selbst sowie an einer angrenzenden hölzernen Fassade verursachte.

