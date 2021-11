Wierthe

Großeinsatz für die Feuerwehren des Löschverbundes Süd: Am Samstag wurden sie um 13.17 Uhr zu einem „Brand mit Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. Etwa 30 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, wie Einsatzleiter Guido Zabski berichtet. Sie retten eine ältere Frau aus ihrem Haus in der Straße „Am Busch“. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Braunschweig gebracht.

Alarm wurde per Armband ausgelöst

Der Alarm wurde wahrscheinlich per Notruf-Armband ausgelöst. „Als wir eintrafen, war die Frau ansprechbar, konnte sich aber nicht bewegen “, sagt der Einsatzleiter. Die Feuerwehr Wierthe teilt mit, dass die Frau hilflos auf dem Boden lag. Auf dem Herd hatte ein verbranntes Essen die Rauchentwicklung ausgelöst. Die Feuerwehr rettete die Frau unter Atemschutzgerät aus dem Haus.

Im Einsatz waren diese Feuerwehren: Bodenstedt, Köchingen, Vallstedt/Alvesse, Feuerwehr Wierthe sowie die Denstorf - Klein Gleidingen und Vechelde-Wahle. Auch ein Rettungswagen der Rettungswache Vechelde (ASB Peine) und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Peine (ASB Peine) waren vor Ort..

Von Nina Schacht