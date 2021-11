Feuerwehr-Einsatz in Essinghausen: Heizungstherme brennt

Essinghausen

Dichter Rauch drang aus dem Keller: Die Feuerwehr hat in der August-Bebel-Straße in Essinghausen am Mittwoch eine in Brand geratene Heizungstherme gelöscht. „Der Besitzer hatte ein Geräusch im Keller gehört, als er nachsehen wollte, kam ihm schon der Rauch entgegen“, schilderte Peines Feuerwehr-Sprecher Timm Wiesemann.

37 Kameraden und Kameradinnen aus den Wehren Essinghausen, Duttenstedt, Stederdorf, Woltorf und der Kernstadt halfen bei den Löscharbeiten. Der Alarm war um 13.11 Uhr eingegangen. Auch Atemschutzgeräteträger kamen in dem dichten Rauch zum Einsatz. Die Therme konnte schnell gelöscht werden, auf andere Räume hatte das Feuer nicht übergriffen. „Und die Bewohner hatten das Haus auch rechtzeitig verlassen können“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Nach rund einer Stunde war der Einsatz bereits beendet, der Keller musste gelüftet werden. Die Brand-Ursache ist unklar, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.

Von Christian Meyer