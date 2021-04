Feuerwehr-Einsatz: Rauchmelder löst Alarm in der Lindenstraße aus 

Peine

Qualm im achten Obergeschoss eines Hochhauses an der Lindenstraße Peine. Ein Rauchmelder hatte am Donnerstag einen Alarm ausgelöst. Die Kernstadt-Wehr, die Polizei Peine und der Rettungsdienst wurden um 9.12 Uhr gerufen. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat – ausgelöst durch Räucherstäbchen. Im Flur des Wohnhauses hatte sich Rauch ausgebreitet. Mit einem Löschzug war die Kernstadt-Wehr an der Lindenstraße im Einsatz.

Brandmeister: „Die Rauchmelder sind sehr empfindlich“

„Die Rauchmelder sind sehr empfindlich“, sagt Stefan Tiedtke, Brandmeister der Kernstadt Feuerwehr. Das sei allerdings auch gewollt. Eine Anwohnerin der Lindenstraße fragte beim Brandmeister nach: „Ist es möglich, dass die Feuerwehr mit einem Megaphon die Hausbewohner informiert?“ Denn, in der Lindenstraße käme es häufiger zu Fehlalarmen. Sie erschrecke sich jedes Mal. Der Brandmeister verneint. Im Brandfall muss sich die Feuerwehr an einen genauen Einsatzplan halten. „Im Ernstfall geht es um ihr Leben“, sagt Tiedtke zu der Bewohnerin.

Fehlalarm: Im achten Stock des Hochhauses hatte sich Qualm ausgebreitet. Quelle: Nina Schacht

Feuerwehr durchsucht alle Wohnungen

Im Brandfall rät der Brandmeister zunächst Ruhe zu bewahren. „Ist das Treppenhaus begehbar, dann sollte das Haus verlassen werden“, erklärt Tiedtke. Wenn das nicht möglich ist, sollte bei Rauchentwicklung ein nasses Handtuch an die Wohnungstür gelegt werden. „Die Feuerwehr durchsucht im Brandfall alle Wohnung“, so Tiedtke.

In die Lindenstraße musste die Feuerwehr bereits mehrfach mit einem Großangebot ausrücken. Beispielsweise im Jahr 2013, als im zehnten Stock des Hochhauses ein Feuer ausgebrochen war. Damals rückten ebenfalls die Kernstadt-Feuerwehr und zahlreiche Ortswehren an. Eine Frau hatte ein T-Shirt in ihrer Wohnung im Hochhaus angezündet. Offenbar aus Protest, weil sie nicht ins Krankenhaus wollte. Mehr als 100 Feuerwehrleute löschten 2016 einen Brand im damals benachbarten Hertie-Kaufhaus.

Von Nina Schacht