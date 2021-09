Faust in Edemissen klar vorn, Neuhäuser räumt in Ilsede ab

Kreis Peine

Weniger spannend als von vielen erwartet ging es in Edemissen zu, das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten Ann-Marie Klaas (CDU) und Tobias Faust (SPD) blieb aus. Faust hatte sich recht schnell recht deutlich nach vorn geschoben, bei Redaktionsschluss lag er mit knapp 63 Prozent vor seiner Mitbewerberin. Amtsinhaber Frank Bertram (parteilos) war nicht wieder angetreten, bei seiner Wiederwahl 2014 hatte er keinen Gegenkandidaten.

Nach zwei Amtsperioden von Lutz Erwig (SPD) hat in Hohenhameln mit Uwe Semper erneut ein Sozialdemokrat am besten abgeschnitten. Allerdings hat es mit rund 45 Prozent für die absolute Mehrheit nicht gereicht. Für Anja Böttcher (CDU) haben rund 26 Prozent der Wähler gestimmt. Semper und Böttcher gehen am 26. September in die Stichwahl. Nicht mehr im Rennen sind Malte Cavalli (FDP) mit 22 Prozent und die Einzelkandidatin Corinna Lange (6,7 Prozent). „Bei vier Kandidaten ist es recht unwahrscheinlich, dass es nicht in die Stichwahl geht. Mit meinem Ergebnis bin ich deshalb sehr zufrieden“, sagte Semper. Anja Böttcher (CDU): „Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FDP und schwer absehbar, wer dabei als Sieger hervorgeht.“ Malte Cavalli (FDP) ist zufrieden mit dem Ergebnis, aber wenig überrascht: „Es ist, was ich erwartet hatte.“

Für Neuhäuser könnte es für eine absolute Mehrheit reichen

Spannend ging es in Ilsede zu. Zum Redaktionsschluss sah es so aus, als könnte es für Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge (parteilos, aber mit einem großen Unterstützerkreis) sogar für eine absolute Mehrheit reichen, womit er sich sehr zufrieden zeigte. „Ich hätte mit etwas anderes gewünscht. Ich gehe davon aus, dass wir in die Stichwahl kommen und dann müssen wir noch einmal Gas geben“, sagte Rainer Apel (SPD), angesichts des Zwischenergebnisses von 37,9 Prozent nach 20 von 23 ausgezählten Wahlbezirken. Otto-Heinz Fründt (SDP) wurde 2015 zum Bürgermeister gewählt. Durch die Fusion von Ilsede und Lahstedt wurde dort 2015 außer der Reihe gewählt.

In Lengede lag Maren Wegener bei Redaktionschluss vorne. Nachdem die Hälfte der Wahlbezirke ausgezählt waren, hatte sie sich knapp 63 Prozent der Stimmen gesichert. „Ich freue mich und bin sehr zufrieden mit diesem Zwischenergebnis“, sagte Wegener, „ich denke, ich schaffe das.“ Wegener war 2016 als neue Bürgermeisterin ins Rathaus eingezogen und hatte sich damals gut 59 Prozent der Stimmen gesichert. Für Karsten Knoke (FW-PB) hatten bei Redaktionsschluss 20,14 Prozent der Wähler gestimmt und Lutz Güntzel von den Grünen hatte 15,27 Prozent der Stimmen für sich entscheiden können.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Vechelde

Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Vechelde: Bei Redaktionsschluss lag Tobias Grünert (CDU) mit 50,27 Prozent denkbar knapp vor Olaf Marotz (SPD) mit 49,7 Prozent. 16 Jahre lang war der Vater von Olaf Marotz, Hartmut Marotz, ebenfalls SPD, als Bürgermeister in der Gemeinde Vechelde tätig. Amtsinhaber Ralf Werner (SPD) war nicht mehr angetreten. Grünert zum Zwischenergebnis: „Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es ist schon jetzt ein toller Erfolg. Ich freue mich sehr und bin wahnsinnig aufgeregt, wie das Ergebnis ausfällt.“ Olaf Marotz wartete angespannt auf das Endergebnis. „Ich hatte mit einem knappen Resultat gerechnet, aber mit umgedrehten Vorzeichen.“

In Wendeburg wurde kein neuer Bürgermeister gewählt. Gerd Albrecht wurde erst 2019 wiedergewählt und bleibt bis zur Kommunalwahl 2026 im Amt.

Von Kerstin Wosnitza und Nina Schacht