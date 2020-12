Familienspiele zu Silvester: Peiner Diakonin gibt Tipps

Kreis Peine

Der diesjährige Silvesterabend verläuft für die meisten Menschen anders als sonst: Coronabedingt sind keine größeren Feiern möglich, viele liebgewonnene Traditionen fallen weg. Für Familien bietet sich am Donnerstag ein Spieleabend daheim an. Möglich ist ein solcher auch mit Gegenständen, die in fast jedem Haushalt vorhanden sein sollten. Diakonin Caroline Gärtner vom evangelischen Kirchenkreis-Jugenddienst Peine gibt dafür Tipps.

„Als Familie ist es sicherlich eine Herausforderung, die Kinder vor allem an so einem besonderen Abend mit Spielen zu überraschen, die sie vielleicht noch nicht kennen“, sagt die Diakonin. Für einige Klassiker sind nur die Spieler selbst und gar keine weiteren Hilfsmittel nötig: Verstecken, Stille Post und Scharade nennt Gärtner als Beispiele. Lediglich ein paar Stühle und Musik braucht es für die Reise nach Jerusalem, auch eine Schnitzeljagd zu Hause ist mit einfachen Mitteln möglich.

Spaß könne es auch machen, verschiedene Lebensmittel mit verbundenen Augen am Geschmack oder Geruch zu erkennen. Schnell selbst gebastelt ist ein eigenes Domino-Spiel: Dafür nötig sind lediglich einige gesammelte Steine, die mit Zahlen beschriftet werden. Und für den Ratespiel-Klassiker „Wer bin ich?“ braucht man lediglich einen Stift und Klebezettel.

Spiele wie „Wer bin ich?" sind ohne große Vorbereitung mit einfachen Mitteln möglich, wie PAZ-Redakteur Jan Tiemann hier demonstriert. Quelle: Dennis Nobbe

Schreiben, malen oder ein improvisiertes Theaterstück sind weitere Möglichkeiten

Gärtner schlägt außerdem einige besonders kreative beziehungsweise literarische Spiele-Varianten vor: „Man kann zum Beispiel das liebste Kinderbuch als Theaterstück nachspielen oder Szenen aus dem Buch als Bilder malen. Auch kann man Geschichten aus dem Jahr schreiben und sie sich gegenseitig vorlesen. Bei kleinen Kindern dürfen natürlich die Eltern das Erzählte aufschreiben.“ In gemalter Form zu Papier bringen lassen sich außerdem die schönsten Erinnerungen des Jahres, Urlaubsmomente oder der Familienstammbaum. Die Bilder kann man dann auch, vielleicht zusammen mit einem Brief, an weitere Familienmitglieder oder Freunde verschicken.

Caroline Gärtner Quelle: Privat

Wer lieber ein wenig Action haben möchte, dem empfiehlt Gärtner einen Tanz mit den Lieblingsliedern aus 2020, Bowling mit (bemalten) Plastikflaschen oder Boccia mit zu Wurfbällen umfunktionierten Socken. Aber Vorsicht: Beim Spielen in den heimischen vier Wänden sollte besser nichts Zerbrechliches in der Nähe stehen.

Von Dennis Nobbe