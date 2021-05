Familie Eichhörnchen zieht auf Vöhrumer Balkon ein

Vöhrum

Was sich Drolliges über ihrem Balkon abspielt, findet Gertrud Scheffler gerade noch „viel spannender“ als das Fernsehprogramm. Huch, die Vöhrumerin hat neue Mitbewohner, obwohl sie gar keine Miet-Annonce aufgegeben hat. Über der Markise, direkt unter dem Dach ihres Reihenhauses, hat eine Eichhörnchen-Mama ein Nest gebaut und umsorgt ihre Jungen. „Ich hatte mich schon gewundert, warum auf meinem Balkon immer wieder Gestrüpp lag“, sagt die 81-Jährige. Jetzt weiß sie, was da los ist – und ist verzückt. „Ein Eichhörnchen-Nest – ich wohne über 50 Jahre in dem Haus, das hatten wir noch nie.“

Gut versteckt: Gertrud Scheffler zeigt auf das Eichhörnchen-Nest unter dem Dach des Vöhrumer Reihenhauses. Die Eichhörnchen-Mama lässt sich ab und an mal blicken. Quelle: Ralf Büchler

Vermutlich zwei oder drei Babys sind im Nest

Nachbarn aus der Rotdornstraße hatten sie auf die putzigen Untermieter aufmerksam gemacht. „Sie berichteten mir von Krach und Gepolter so gegen 5.30 Uhr in der Früh. Ich hatte meine Hörgeräte nicht getragen und davon gar nichts mitbekommen“, erzählt Gertrud Scheffler. Die Eichhörnchen-Mama war in der Zwischenzeit fleißig, sie hat aus kleinen Ästen und Blättern vom Kirschbaum des Nachbarn ein wohliges Nest geformt. Ein behutsamer Blick von der Leiter verriet sogar: Es sind mittlerweile schon Eichhörnchenbabys drin. „Zwei oder drei. Sie sind noch ganz nackig. Das ist so faszinierend“, freut sich Gertrud Scheffler.

Die Pfingsttage hat die 81-Jährige in der Vergangenheit gerne dazu genutzt, auf dem Balkon des Obergeschosses mal ein paar Sonnenstrahlen zu genießen. Das wird sie diesmal lassen und die Balkon-Tür nur mal zum Lüften öffnen. Sie will der Eichhörnchen-Familie Ruhe gönnen und beobachtet das Geschehen im Obergeschoss täglich aus der Entfernung aus dem Garten. „Ich möchte die Eichhörnchen nicht stören. Die Babys sollen erst wachsen, damit sie irgendwann ihre eigenen Wege gehen können. Darauf bin ich schon ganz gespannt.“

Nüsse und Wasser können der Hörnchen-Mama helfen

Interessiert hat die Vöhrumer inzwischen schon in einem Fachbuch nachgelesen, wie lange sie mit den tierischen Untermietern wohl noch planen kann. Eine Hörnchen-Mama bewohnt den Kobel demnach nur bis etwa sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Danach zieht sie mit den Jungen weiter. Diese Zeit gewährt Gertrud Scheffler gerne. Mehr noch: Kost und Logis sind frei. Sie krümelt mittlerweile regelmäßig zerkleinerte Walnüsse auf den Balkon. „Am nächsten Morgen sind die Sachen immer weg.“

Eichhörnchen-Jungen werden nach 38 Tagen Tragzeit zwischen Mai und August geboren. Anfangs sind sie etwa drei Zentimeter lang und nur 8,5 Gramm schwer. Wer auch auf seinem Balkon ein Nest entdeckt, der kann die säugende Hörnchen-Mama gut unterstützen. Tierschützer raten dazu, täglich frisches Wasser in die Nähe zu stellen oder Nüsse zu streuen.

Tierschützer raten: Vorsicht beim Frühjahrsputz auf dem Balkon

Eichhörnchen auf dem Balkon – das kommt gerade in Städten häufiger vor, als man denkt. Die Hörnchen bauen auch auf Terrassen Nester. „Oft werden diese zwischen Tannenzweigen, Decken oder Polstergarnituren für Gartenmöbel gefunden“, schilderte Tanya Lenn von der Eichhörnchen-Hilfe aus Berlin einst der Zeitung „B.Z.“. Etwas verzwickt sei die Lage, weil die Geburt kleiner Hörnchen oft in die Zeit des Frühjahrsputzes falle. Wenn Balkone, Gärten und Parks aufgeräumt werden, werden mitunter auch Nester zerstört. Tierschützer bitten daher darum, beim Frühjahrsputz behutsam vorzugehen. „Finden Sie ein Nest, bewegen Sie es nicht.“

Das hat Gertrud Scheffler nicht vor. Die Eichhörnchen haben es der Vöhrumerin angetan, sie staunt vor allem darüber wie artistisch sie klettern und springen und sogar an Häuserwänden hinaufkraxeln. Sie genießt die Naturschauspiele in ihrem Garten. „Wir haben große Hecken, da nisten auch regelmäßig Meisen und Spatzen drin. Das ist auch niedlich“, sagt sie.

Von Christian Meyer