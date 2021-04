Fahrraddieb ermittelt: Peiner Polizei stellt sieben Drahtesel sicher

Klein Blumenhagen

Der Vorfall soll sich bereits am 23. Februar, 12 Uhr, in Klein Blumenhagen ereignet haben. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Diebstahl ihres Fahrrades, merkte sich das Kennzeichen des offensichtlichen Täterfahrzeuges und gab eine Beschreibung des Mannes unverzüglich an die Polizei durch.

Diese konnte nach Ermittlungen einen 49-Jährigen aus Peine als möglichen Täter identifizieren. Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung des Mannes und seiner Garage konnten sieben Fahrräder aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei schließt derzeit bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass die Räder entwendet wurden.

Mögliche Geschädigte konnten allerdings bis heute nicht ermittelt werden. Die Polizei Edemissen sucht daher die Eigentümer der abgebildeten Räder und bittet diese, sich mit den Beamten der Dienststelle in Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Michael Lieb