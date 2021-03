Fahrrad-Werkstätten sind zu Corona-Zeit im Kreis Peine voll ausgelastet

Kreis Peine

Während die meisten Geschäfte aufgrund der Corona-Verordnung weiterhin geschlossen bleiben müssen, herrscht in Werkstätten auch während des Lockdowns Betrieb. Doch nicht nur an Autos und anderen motorisierten Fahrzeugen schrauben die Mechaniker fleißig herum: Besonders die Fahrrad-Werkstätten im Kreis Peine sind derzeit voll ausgelastet. Teilweise kommen die Betriebe bei den Aufträgen gar nicht hinterher. Der einfache Grund: Während der Corona-Zeit scheinen immer mehr Leute das Hobby Radfahren für sich (wieder) zu entdecken.

Ein ganz normaler Besuch im Fahrrad-Geschäft zum Stöbern ist derzeit nicht erlaubt. Wer ein neues Zweirad haben möchte, kann es aber bestellen und abholen. Den alten Drahtesel wieder flottmachen, das ist hingegen wie gewohnt möglich – und genau das passiert auch im Akkord in den Werkstätten. So auch in der von Michael Strauß in Edemissen: „Die Leute fahren seit letztem Jahr viel mehr mit dem Fahrrad, darum habe ich seitdem unheimlich viel Betrieb“, sagt der Inhaber.

„Es ist gerade fast wie früher zu DDR-Zeiten“

Entsprechend oft seien die Räder reparaturbedürftig. Das komme mittlerweile so oft vor, dass Strauß Reparaturen nur noch nach terminlicher Absprache anbietet, wie er erklärt. Wenn nur ein platter Reifen geflickt oder ein Lenker verstellt werden muss, sei das kein Problem und gehe schnell. Schwieriger werde es, wenn spezielle Ersatzteile nötig sind, die Strauß nicht auf Lager hat: „Manche Teile können derzeit nur sehr spät oder gar nicht geliefert werden. Manche Hersteller haben ewig lange Vorlaufzeit bei den Bestellungen“, schildert er. „Es ist gerade fast wie früher zu DDR-Zeiten: Man flickt die Teile so gut es geht wieder zusammen, damit alles funktioniert.“

Kunden interessieren sich auch für neue Pedelecs

Bei der Zweirad-Company in Peine beträgt die Vorlaufzeit für planbare Reparaturen derzeit rund sechs Wochen, sagt Inhaber Thorsten Meyer. Notfälle würden zwei Tage in Anspruch nehmen. Auf alle Fälle gebe es auch hier alle Hände voll zu tun. Es kämen derzeit Kunden jeden Alters, „mit kleinem Schwerpunkt auf 1960 bis 70er Baujahre“, beschreibt Meyer. Allerdings würden nur wenige ihre alten Fahrräder, die lange eingemottet waren, wieder flott machen: „Das sind Einzelfälle. Die meisten Leute suchen neue Räder, vornehmlich Pedelecs.“ Denn auch wenn die Verkaufsbereiche an sich geschlossen sind, sind Bestellungen neuer Räder zumindest per Telefon oder E-Mail möglich.

Gut ausgelastet ist auch die Werkstatt von Fahrrad Hahne in Vöhrum, sagt Inhaber Marc Katholing. „Termine können aber noch zeitnah vergeben werden.“ Wer sein Rad für den Frühling fit machen lassen möchte, sollte daher am besten jetzt einen Termin vereinbaren. Die Kundschaft sei derzeit auch in Vöhrum „bunt gemischt“, beschreibt Katholing: Eine bestimmte Altersgruppe lasse sich nicht ausmachen. In erster Linie seien die Werkstatt-Mitarbeiter mit Verschleißreparaturen und Inspektionen beschäftigt.

Von Dennis Nobbe