Peine

Das könnte zu Stoßzeiten Staus verursachen: Die Landesbehörde für Straßenbau weist daraufhin, dass am Montag, 8. November, die angekündigten Arbeiten für die Fahrbahn-Erneuerung der viel genutzten Westumgehung (B 65/B 444) beginnen. Statt je Fahrtrichtung zwei Spuren, kann dann zwischen der Einmündung Richtung Handorf und der Einmündung zur Werderstraße in Peine jeweils nur eine Spur genutzt werden.

Zwei Anschlussstellen können nicht genutzt werden

Zunächst erneuert man die Fahrbahn in Richtung Norden. Hierfür wird der Verkehr für beide Richtungen einstreifig auf der südlichen Richtungsfahrbahn geführt. „Die Anschlussstellen Fuhsering und Horst können für den Verkehr in Richtung Norden in dieser Zeit nicht genutzt werden“, betont Behörden-Leiter Michael Peuke. Die Einrichtung dieser Verkehrsführung habe bereits am Freitag begonnen.

Sind die Asphaltarbeiten auf der Nordfahrbahn fertig, wird die Südfahrbahn für die weiteren Arbeiten gesperrt und der Verkehr für beide Fahrtrichtungen auf der erneuerten Nordfahrbahn geführt. Die Arbeiten sollen, abhängig von den Wetterbedingungen Anfang nächsten Jahres beendet werden. Die Gesamt-Kosten belaufen sich laut Behörde auf rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Von Redaktion