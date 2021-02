Kreis Peine

Für die nächsten Tage und Wochen ist knackige Kälte vorhergesagt. Zeit für gemütliche Stunden bei wohliger Wärme vor dem heimischen Kamin. Doch damit nicht plötzlich die Feuerwehr vor der Tür steht, weil aufmerksame Nachbarn einen Schornsteinbrand bemerkt haben oder sich wegen eines ungewöhnlich stark qualmenden Kamins Sorgen machen, gilt es einiges zu beachten. Tipps gibt der Kreisobmann der Schornsteinfeger von Peine, Mike Mein, im Gespräch mit der PAZ.

„Durch eine unvollständige Verbrennung kommt es zu Ruß- und Teerablagerungen im Schornstein. Gründe dafür können die falsche Benutzung oder der falsche oder zu feuchte Brennstoff sein. Ab einer gewissen Temperatur können diese Rußablagerungen anfangen zu brennen. Hier kann es dann ganz schnell gehen, dass Feuerwehr und Schornsteinfeger gemeinsam vor der Tür stehen“, erklärt er. Doch man habe es selbst in der Hand, es nicht so weit kommen zu lassen.

Ein Schornstand brennt lichterloh: So weit muss man es nicht kommen lassen. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Der Brennstoff muss für den Ofen geeignet sein

„Es beginnt schon mit dem richtigen Brennstoff. Er muss für den jeweiligen Ofen geeignet und trocken sein“, sagt er. Mit einem Ofen oder Kamin sollte bewusst geheizt werden. Es gilt dabei, die richtige Menge an Brennstoff für die jeweilige Feuerstätte zu verwenden. Bei hohen Außentemperaturen oder drückendem Wetter sollte auf ein Anfeuern verzichtet werden. „Es kann auch nie schaden, wenn man sich mal den Rauch anschaut, der oben aus dem Schornstein kommt“, empfiehlt der Fachmann.

Nicht alles, was brennt, ist für einen Kamin geeignet. Hinweise auf den richtigen Brennstoff findet man in der Bedienungsanleitung des Gerätes. Außerdem regelt die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1.BimschV), was in einer Feuerstätte verbrannt werden darf. „Sollte man sich trotzdem unsicher sein, kann man sich auch jederzeit von einem Schornsteinfeger oder einer Schornsteinfegerin beraten lassen“, macht Mein deutlich.

Erntefrisches Holz ist deutlich zu feucht

Am besten ist in der Regel naturbelassenes, lufttrockenes Holz geeignet. Aber auch da gilt es einiges zu beachten: Erntefrisches Holz hat eine Feuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent. Verbrannt werden darf aber nur Holz mit einer Restfeuchtigkeit von maximal 25 Prozent. Fachgerecht abgelagertes Holz gibt es zu kaufen. Wer sein Brennholz selbst spalten und lagern möchte, sollte Trockenzeiten einplanen. Je nach Sorte und Lagerung muss das Holz ein bis drei Jahre regengeschützt an der Luft trocknen. Ob es trocken genug für den Ofen ist, kann man mit einem Feuchtemessgerät feststellen, das es im Fachhandel gibt.

Zusätzlich sei auf eine ausreichende Luftzufuhr zu achten. „Dass Feuer Luft braucht, kennen wir ja noch aus dem Chemieunterricht“, erklärt Mein. Außerdem sei es wichtig, dass der Schornstein regelmäßig gereinigt wird. Wie oft das ist, hängt von der Art der Nutzung und dem Brennstoff ab. Auch hier beraten die Schornsteinfeger gern.

Schornsteinbrand auf keinen Fall selbst löschen

Kommt es trotz aller Umsicht zum Schornsteinbrand, ist Vorsicht geboten. Oft bemerken Passanten oder Nachbarn noch vor den Hausbewohnern einen Brand, weil dunkle Rauchschwaden oder offene Flammen aus dem Schornstein schlagen. „Wenn es brennt, muss sofort die Feuerwehr gerufen werden. Dann sollte man alle Hausbewohner warnen und den Schornstein von überall her zugänglich machen. Bei Rauchentwicklung sollte das Haus verlassen werden. Auf keinen Fall versuchen, selbst zu löschen", rät der Fachmann. Bei einem Brand quillt der sogenannte Glanzruß um das Sechs- bis Achtfache auf, der Schornstein kann sich zusetzen. Wasser verdampft schlagartig, es entsteht ein hoher Druck und der Schornstein kann bersten.

Von Kerstin Wosnitza