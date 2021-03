Kreis Peine

Die „Impf-Affäre“ ist offenbar noch nicht ausgestanden: In einem Antrag fordern die Freien Bürger Ilsede (FBI) in der öffentlichen Sitzung des Kreistages am kommenden Mittwoch eine Aussprache zur vorzeitigen Impfung des Landrates Franz Einhaus und seines allgemeinen Vertreters, Erster Kreisrat Henning Heiß. Außerdem wird der Landrat aufgefordert, in dieser Sitzung die Vertrauensfrage zu stellen. Hintergrund: Der Landrat und sein Vertreter wurden geimpft, obwohl sie nach der bundesweit geltenden Priorisierung noch nicht dran gewesen wären. Gesprächsbedarf sieht dazu auch die CDU.

Im Kreisausschuss hat Einhaus seine vorzeitige Entlassung in den Ruhestand angeboten. Dort wurde ihm und Heiß aber der Rücken gestärkt und das Vertrauen ausgesprochen. Das Gremium tagt allerdings nicht öffentlich und ihm gehören nur wenige politische Vertreter an. „Die Vertrauensfrage gehört in den öffentlichen Kreistag“, begründet Ilse Schulz den Antrag der Freien Bürger.

Vertrauensfrage kann nicht per Antrag gefordert werden

Nach Einschätzung von Kreis-Sprecher Fabian Laaß könne die Vertrauensfrage allerdings formalrechtlich nicht per Antrag gefordert werden. Die Politik könne stattdessen einen Misstrauensantrag stellen, was aber nicht geschehen sei. Wie das korrekte Vorgehen in einem solchen Fall ist? Das konnte auch das Innenministerium auf Anfrage der PAZ am Freitag nicht mehr beantworten und kündigte eine Antwort für Montag an.

Bezüglich der Aussprache hat Schulz im Antrag der FBI einen ganzen Katalog an Fragen formuliert. Unter anderem geht es darum, warum es überhaupt zu der fraglichen Situation kommen konnte. Ein Großteil dieser Punkte wurde in einem Schreiben des Landkreises an das Innenministerium erläutert, das von der Behörde angefordert worden war und das der PAZ vorliegt, die ausführlich über den Inhalt berichtet hat. „Dieser Brief ist auch allen Kreistagsabgeordneten zugegangen“, betont Laaß. Michael Kramer, Fraktionsvorsitzender der CDU, sagt dazu: „Wir sind auf eine Aussprache im Verlauf der Sitzung vorbereitet. Die Tagesordnung bietet auch ohne den FBI-Antrag genügend Raum dafür.“

Begründung: Reste sollten verbraucht werden

Die Impfung der beiden hohen Verwaltungsbeamten hat hohe Wellen geschlagen. Begründet wurde das Vorgehen mit ihrer wichtigen Aufgabe im Corona-Krisenstab und dem Reste-Dilemma, das es zu dem Zeitpunkt bei den gerade angelaufenen Impfungen gab: Unter bestimmten Voraussetzungen gab es Reste, die innerhalb kürzester Zeit aufgebraucht werden mussten, um nicht zu verderben. Einen Plan, kurzfristig Impfberechtigte zu berücksichtigen, gab es zunächst nicht.

Um den kostbaren Stoff nicht wegwerfen zu müssen, wurde er an Personen verabreicht, die Schlüsselpositionen im Krisenmanagement einnehmen, unter ihnen Einhaus und Heiß. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Knappheit des Vakzins hat das Vorgehen bei vielen Menschen für große Empörung gesorgt. Einhaus und Heiß zeigten dafür Verständnis, entschuldigten sich und machten deutlich, dass es in dieser Situation keine „richtige“ Entscheidung geben konnte. Es hagelte dennoch herbe Kritik.

Fülle von Leserbriefen zum Thema

Wie sehr das Thema die Peiner beschäftigt, zeigt die Fülle von Leserbriefen, die seither in der Redaktion der PAZ eingegangen sind, und die inhaltlich die ganze Bandbreite an Meinungen widerspiegeln: Von Verständnis für das Verhalten der beiden Verwaltungschefs bis hin zu harscher Kritik ist alles enthalten. Inzwischen ist klar geregelt, wie mit Resten des Impfstoff verfahren werden muss.

Der Landrat hatte schon vor der Affäre angekündigt, bei der Kommunalwahl im September nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren. Seinen Vorschlag der Wiederwahl des Ersten Kreisrats Heiß hat er inzwischen zurückgezogen. Heiß war auch als möglicher Landrats-Kandidat im Gespräch, hatte sich dazu aber noch nicht positioniert.

Die Kreistagssitzung beginnt am Mittwoch, 10. März, um 17 Uhr und findet in der Gebläsehalle in Groß Ilsede statt.

Von Kerstin Wosnitza