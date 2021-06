Hitzewelle - Heiße Berufe in Peine: So ist es wirklich bei extremer Hitze in einer Bäckerei zu arbeiten

Erdbeerkuchen, Sahnetörtchen und natürlich frische Brötchen. Dort, wo gebacken wird steigen die Temperaturen. Bäckereifachverkäuferin Manuela Barts trotzt der Hitze. Wenn draußen die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken wird ihre Arbeit zur Herausforderung.