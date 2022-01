Stederdorf

Wie geht es weiter mit der großen Spinne im Supermarkt? Nach dem Auftauchen des Tieres am Samstag im Stederdorfer Netto-Markt haben sich die Verantwortlichen mit der Bitte um eine Expertise an das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde (Kreis Gifhorn) gewandt. „Eine Aussage zu dem Tier und ob es gefährlich ist, kann ich aber nicht treffen“, sagt dessen Leiterin Bärbel Rogoschik auf Nachfrage der PAZ. Zwar gebe es ein Foto von der Spinne, dieses lasse aber keine näheren Erkenntnisse über die Art zu: „Zum Beispiel gibt es keinen Anhaltspunkt für einen Größenvergleich. Das wäre aber wichtig.“

Fälle wie dieser kommen häufiger vor

Mit einem Fall wie diesem habe sie durchaus schon häufiger zu tun gehabt, sagt die Expertin. Bisher hätten sich die Tiere immer als harmlos herausgestellt, wenn sie denn gefunden werden konnten. Obstkisten aus Übersee würden in der Regel begast, und es sei nahezu ausgeschlossen, dass Spinnen und andere exotische Tiere auf diesem Weg lebend zu uns gelangen. „Das kommt nur sehr selten vor“, betont Rogoschik.

Es ist sehr schwierig, eine versteckte Spinne aufzuspüren

„Spinnen sind nicht angriffslustig und nachtaktive Räuber, die Insekten fressen. Tagsüber verkriechen sie sich in versteckten Ecken und Winkeln“, erklärt die Tier-Kennerin. Es sei fast unmöglich, sie tagsüber aufzuspüren. Deshalb müsste man die entsprechenden Räume nachts beobachten. Das sei aber schwierig: Tierkameras zum Beispiel lösen bei so kleinen Lebewesen wie Spinnen nicht aus. „Man könnte Mehl auf den Boden streuen und schauen, ob sich darin Spuren finden“, nennt sie eine andere Möglichkeit, um herauszufinden, ob das Tier noch vor Ort ist. Die Spinne gezielt in eine Falle zu locken, sei sehr schwierig.

Für den Fall, dass man in eine solche Situation gerät, wie die Mitarbeitenden in dem betreffenden Supermarkt, hat sie einen ganz einfachen Tipp: „ Spinnen sind – im Gegensatz zum Beispiel zu Mäusen – nicht besonders schnell. Am besten ist es, das Tier sofort zu fangen, indem man einen Eimer oder Karton oder etwas Ähnliches darüber stülpt. Wenn es darunter sitzt, können in aller Ruhe die weiteren Maßnahmen eingeleitet werden“, sagt Rogoschik.

Eine Spinne sitzt auf einem Zweig. Quelle: Remy Eudeline

Allerdings sei ihr natürlich bewusst, dass der Schreckmoment sehr groß ist und man sich in aller Regel mit diesem Szenario vorher nicht auseinandergesetzt hat – oder dass womöglich so schnell und in der Aufregung kein geeignetes Behältnis zur Hand ist. Die Netto-Pressestelle war am Dienstag nicht zu erreichen.

Von Kerstin Wosnitza