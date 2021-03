Ex-Bürgermeister wünscht sich ein „Haus der Kultur“ in Peine

Peine

Die Zukunft der Peiner City treibt weiter den ehemaligen Bürgermeister Michael Kessler (SPD) um. Er sagt auf Anfrage: „Wir erleben derzeit – nicht nur in Peine – den Zerfall der handelsgeprägten Innenstadt-Struktur in ungeheurer Geschwindigkeit. Verursacht durch den Internethandel, der sich in der Corona-Pandemie noch schneller ausbreiten konnte.“ Kessler fordert ein radikales Umdenken.

Der Ex-Bürgermeister betont: „Auch wenn der Leerstand in Peine noch nicht so sichtbar ist wie in vergleichbar großen Städten, er wird sich im Laufe der Krise vermutlich verstärken, weil einige Handelsunternehmen nicht überleben. In dieser Situation bedarf es aus meiner Sicht eines großen Wandels, um unsere Innenstadt zu retten. Wir müssen die City ,neu denken’ und zwar nicht von der räumlichen Neugestaltung, sondern von der Neubesetzung her.“

Der ehemalige Peiner Bürgermeister Michael Kessler. Quelle: Privat

Es müsse jetzt alles Mögliche in der Innenstadt platziert werden, was zur Belebung beitrage. Man benötige dafür neue Ideen – gerne aus der Bevölkerung – aber sicher auch aus anderen Städten. „Es müssen Impulse her, die vielleicht bisher undenkbar waren. Das hört sich revolutionär an und vielleicht auch für einige wirklichkeitsfremd, aber ich fürchte, dass wir jetzt und durchaus überstürzt in eine Situation geraten sind, die für die Innenstadt extrem gefährlich ist. Ab einem gewissen Anzahl von Leerständen kommt kein Neuer, weil die Stadt tot wirkt. Noch aber ist sie das nicht“, betont er.

„Räume der Begegnung“

Kessler schlägt vor, ein „Haus der Kultur“ oder „Räume der Begegnung“ zu schaffen. Es sollte mitten im Zentrum liegen, leicht zugänglich, einladend, ein Haus, dass von allen Kulturschaffenden vorübergehend belegt werden könne, „aber nicht nur von ihnen – gerne wechselnd auch von allen Vereinen, mal von einer Korporation oder der Jägerschaft – da gibt es eine riesige Palette“. Natürlich koste das Geld und natürlich müsse ein solches Haus verwaltet werden, aber das bringe Leben in die City. Außerdem subventioniere die Stadt Peine ja auch den Kulturring, für den das keine Konkurrenz wäre, mit mehreren 100 000 Euro im Jahr – die Belebung der Innenstadt dürfe daher auch Geld kosten.

Der „Weiße Schwan“ könne dabei sicher auch einiges abdecken, „aber nicht alles, da er nach außen hin etwas abweisend wirkt“. Ein positives Beispiel für eine kulturelle Belebung sei die Ausstellung der Gruppe Kunst im Peiner Land (Kip) im ehemaligen Brillengeschäft Wichmann in der Fußgängerzone gewesen. „Das hat viele Peiner interessiert und kunstbewusster werden lassen.“ Der Sozialdemokrat weiter: „Es geht mir vor allem um unsere Alltags- und Lebenskultur, wir müssen Verödung in der City verhindern. Keine Treffpunkte zu haben, forciert die Vereinsamung und den Rückzug. Und diese ,Einsamkeit im öffentlichen Raum’ – man kann sie sich pandemiebedingt derzeit täglich anschauen – ist eine Katastrophe.“

Und natürlich habe Peine auch mit dem neuen Lindenquartier und dem dort geplanten Café Lebenstraum eine Aufbruchsignal in petto – aber bis zur Vollendung dauere es noch. Und man müsse hoffen, dass die zahlreichen Edeka-Kunden wenigstens teilweise auch in die Innenstadt gehen – „das machen sie aber nur, wenn diese attraktiv ist“. Kessler fasst zusammen: „Die Innenstadt ist unser Herz, ist unser sozialer Treffpunkt, der Puls von Peine. Das muss erhalten bleiben und so schließe ich mich gerne dem Appell von Kaufmann Lars Kückelhahn in der PAZ an, dass allen Vermietern diese Zusammenhänge deutlich vor Augen gehalten werden müssen. Und das kann nur die Stadt, da nur sie die Eigentümer kennt.“ Die Mieten müssten sinken. „Dann können ja vielleicht auch Büros, Dienstleister, Ärzte, Vereine hier Platz finden, die so näher an die Kundschaft heranreichen als bisher“, sagt das Ex-Stadtoberhaupt.

Von Thomas Kröger