Es geht voran: Das neue Jugendhaus in Essinghausen „An der Kapelle“ kann bezogen werden – zumindest theoretisch. Doch wegen Corona verschiebt sich die Eröffnung noch bis mindestens zum Ende der Osterferien. Das teilt die Stadt mit. Das ehemalige Lehrerwohnhaus wurde nach dem Umbau von Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) und Vertretern des Ortsrates Essinghausen/Duttenstedt besichtigt.

Ehemaliger Jugendtreff wurde abgerissen

Das bereits 1856 erbaute Haus beziehen der städtische Jugendtreff und die örtliche Junggesellschaft. Beide waren bislang in einem Holzhaus auf dem benachbarten Gelände der Grundschule Essinghausen untergebracht. Aufgrund des Neubaus der Grundschule musste das Haus jedoch abgerissen werden.

„Für rund 400 000 Euro haben wir unter planerischer Leitung der städtischen Architektin Ines Baumann-Rockel im Erdgeschoss zwei 60 und 70 Quadratmeter große, helle und lichtdurchflutete Clubräume mit Küchen und einem gemeinsam zu nutzenden Sanitärbereich hergestellt“, erläutert Henrik Kühn, Amtsleiter für Bildung und Kultur,„das Obergeschoss wird bislang nicht genutzt und dient derzeit als Lagerraum.“ Nächster Schritt: die Fertigstellung der Fassade.

Bürgermeister: Gelungene Umsetzung

„Mit unserer kommunalen Jugendarbeit fördern wir die gesellschaftliche Beteiligung und die Mitgestaltung durch junge Menschen“, sagt Saemann, „ich bin sehr froh, dass wir mit dem neuen Jugendhaus in Essinghausen hervorragende Bedingungen für diese so wichtige Arbeit schaffen konnten.“ Auch die Variante, dass im gleichen Gebäude eine neue Heimstätte für die Junggesellschaft gefunden werden konnte, sei gelungen umgesetzt worden.

Diese Meinung teilt Ortsbürgermeister Günter Schmidt: „Die Jugendarbeit hat eine enorm wichtige Funktion im gesellschaftlichen Leben Essinghausens und in einer Zeit, in der sich Geschäfte und Institutionen aus dem Dorf zurückziehen, freuen wir uns natürlich über einen Treffpunkt im Ort.“ „Es sei gut, dass es nun auch wieder eine räumliche Basis für die Junggesellschaft und andere örtliche Vereine gebe, so Sara Pohl, stellvertretende Ortsbürgermeisterin.

