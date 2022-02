Duttenstedt/Essinghausen

Die Spritzenhäuser sind bald 100 Jahre alt, die Löschfahrzeuge mehr als drei Jahrzehnte im Einsatz: Bei den freiwilligen Feuerwehren in Duttenstedt und Essinghausen muss sich dringend etwas tun. In beiden Fällen sind hohe Investitionen sind nötig. Vor diesem Hintergrund haben sich die Führungskräfte beider Wehren zusammengesetzt und über die Zukunft nachgedacht. Heraus kam der Vorschlag, aus den beiden kleinen Feuerwehren eine größere, schlagkräftigere zu machen.

Erstmals öffentlich wurde der Vorstoß im November 2020. Weil die beiden Ortschaften sehr dicht beieinanderliegen und auch sonst viele Berührungspunkte haben, könne man sich eine Fusion gut vorstellen, hieß es. Eine Befragung der Mitglieder beider Wehren hat eine breite Zustimmung ergeben. Das hatten die beiden damaligen Ortsbrandmeister Gordon Himstedt (Duttenstedt) und Thorsten Dürkop (Essinghausen) bestätigt. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern beider Wehren hatte ein Vor-Konzept erarbeitet und dies dem Stadtkommando vorgestellt. „Wir unterstützen den Vorschlag. Ganz wichtig dafür ist die Tatsache, dass dieser Vorstoß von den Wehren selbst kommt. Ohne die Akzeptanz der Aktiven sollte man so etwas niemals machen“, sagte Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik.

Der Ortsrat steht dem Fusions-Gedanken offen gegenüber

Auch der Ortsrat Duttenstedt-Essinghausen steht der Idee offen gegenüber. „Bei beiden Ortswehren besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich der Gebäude und der Fahrzeuge“, bestätigt der Ortsbürgermeister von Duttenstedt und Essinghausen, Günter Schmidt (CDU). Deshalb habe die WED (Wählergemeinschaft Essinghausen-Duttenstedt), der er angehört, einen Antrag gestellt, vorsorglich Geld in den Haushalt der Stadt Peine für 2022 einzustellen. „Es geht uns darum, dass schnell reagiert werden kann, wenn die Entscheidung gefallen ist“, macht er deutlich – auch vor dem Hintergrund, dass finanzielle Mittel in jedem Fall gebraucht werden, egal wie es mit den Wehren letztlich weitergeht. „Ich gehe aber davon aus, das die Fusion umgesetzt wird. Für den Ortsrat gibt es keinen Grund, dagegen zu sein, da der Vorschlag von den Wehren selbst kommt und sie aus freien Stücken diesen Weg gehen wollen“, sagt Schmidt.

Stadt und Feuerwehr halten sich mit Details noch zurück

Stadt und Vertreter der Feuerwehr bestätigen zwar, dass der Fusions-Gedanke weiter verfolgt und konkretisiert wird, zu Details äußern wollen sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht. „Zunächst sind die sich ergebenden Fragestellungen zu bewerten, abzuwägen und letztlich einer politischen Entscheidung zuzuführen“, so die Antwort der Sprecherin der Stadtverwaltung, Petra Neumann, auf Anfrage. Im November habe es dazu ein erstes Abstimmungsgespräch mit den betroffenen Ortswehren und dem Stadtbrandmeister sowie seinen Stellvertretern gegeben.

Dass man sich Gedanken über die Zukunft macht, hat gute Gründe: Die beiden Gerätehäuser stammen aus den Jahren 1925 (Duttenstedt) beziehungsweise 1930 (Essinghausen) und entsprechen längst nicht mehr den heutigen Bestimmungen und Anforderungen. Für beide sind umfangreiche bauliche Veränderungen nötig, wenn sie weiter genutzt werden sollen. Planungen dafür gibt es bereits, insbesondere in Duttenstedt ist es aber sehr schwer, das alte Gebäude entsprechend zu verändern.

Möglicher Standort für ein gemeinsames Feuerwehrhaus

Deshalb ist der Gedanke, statt in zwei alte Häuser in ein neues zu investieren, nicht abwegig. Auch ein möglicher Standort wurde bereits gefunden: Das Gelände nördlich der Kreisstraße 69 bei Essinghausen (gegenüber der Kreuzung in Richtung Netto-Markt) würde den Aktiven aus beiden Ortschaften eine schnelle Anfahrt ermöglichen.

Durch einen Zusammenschluss würden sich viele Vorteile ergeben, sagte der Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik, als die Diskussion aufkam. So könnte die neue, dann größere Wehr mit einem entsprechenden Fahrzeugkonzept erweiterte Aufgaben übernehmen. Ein neues, ansprechendes Gerätehaus in exponierter Lage werde ganz anders wahrgenommen als die beiden alten Gebäude und könne zur Steigerung der Attraktivität der Feuerwehr ganz erheblich beitragen. Und nicht zuletzt sei es leichter, die Einsatzbereitschaft auch zu Zeiten zu sichern, zu denen viele der Feuerwehrleute bei der Arbeit sind. Schon jetzt gibt es Löschverbunde, denen mehrere Dörfer angehören.

Von Kerstin Wosnitza