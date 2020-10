Kreis Peine

Der November-Lockdown – er vermiest Peines Wirten gehörig die Stimmung. Der Woltorfer Gastronom Michelle Reiter hat Mittwoch schon mal seine Feldküche einsatzbereit fürs Comeback gemacht. „Dann starten wir wohl wieder mit dem Außer-Haus-Verkauf“, stellte der Chef des Landkrugs verdrossen fest. Mit Gulaschsuppe und Eintöpfen zum Abholen hatte er bereits im Frühjahr auf die Zwangspause in der Bewirtung reagiert und so zumindest ein paar Umsätze eingefahren. Jetzt muss er seinen Gasthof wieder schließen.

Michelle Reiter vom Woltorfer Landkrug auf seiner Feldküche. Die wird er nun wieder für den Außer-Haus-Verkauf in den Betrieb nehmen. Quelle: Ralf Büchler

Reiters Gemütslage: „Besch...! Denn nach dem ersten Lockdown ging es gerade so langsam wieder vernünftig los.“ Am Wochenende waren 40 Gäste für ein Mittagessen angemeldet. Der Saal des Landkrugs ist so groß, da ist es kein Problem, Abstände einzuhalten. Doch das nützt ihm nun auch nichts – und das ärgert Michelle Reiter. „Das Hygienekonzept hat super funktioniert. Man sieht doch bei den Statistiken, dass es in der Gastronomie kaum Ansteckungen gegeben hat. Ich frage mich eher: Warum hat man Urlaube im Ausland ermöglicht? Ansonsten hätten wir uns das jetzt vielleicht sparen können.“

Dehoga-Chef sieht schwere Zeit auf Gastronomen zukommen

„Es trifft die Falschen!“, betont auch Torsten Kowohl, der Chef des Theaterrestaurants Peiner Festsäle und Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands. Die Hygienekonzepte in der Gastronomie hätten sich bewährt, das würde auch die jüngste Statistik des Robert-Koch-Instituts zeigen, in der aufgeführt wird, wo sich die Deutschen angesteckt haben. Da spielen Speisestätten nur eine minimale Rolle, Ansteckungen im privaten Haushalt dagegen die Hauptrolle.

Der Peiner Dehoga-Chef Torsten Kowohl ist enttäuscht vom Ergebnis. Quelle: Jan Tiemann

Kowohl sieht schwere Wochen und Monate auf die Gastronomie zukommen, die normalerweise gerade jetzt im November und Dezember eine ihrer stärksten Phasen hat. „Es geht an die Substanz“, sagt Kowohl und verweist darauf, dass Kollegen bereits an ihre Altersrücklagen gehen. Und ein Damokles-Schwert schwebe über allen: Die bis zum 31. Dezember zurückgestellten Steuerzahlungen. „Wenn von Seiten der Politik in dieser Frage nicht noch einmal eine Hilfe kommt, wird es viele Betriebe erwischen“, befürchtet Kowohl.

Kultur fehlt als schöne Ablenkung in der Corona-Tristesse

Als die ersten Meldungen von angedrohten Theater-Schließungen die Runde machten, konnte auch ein spannendes Telefonat mit Schauspiel-Star Martin Semmelrogge („Das Boot“) Peines Kulturring-Leiterin Dr. Bettina Wilts Mittwoch nicht mehr aufheitern. Festsäle, Forum – alles wieder dicht. Die Tragikkomödie „Vincent will Meer“ oder das Weihnachtsmärchen „Es ist ein Elch entsprungen“ müssen ausfallen. Die Kulturring-Chefin zweifelt, ob das nötig war. „Was ich bedauerlich und enttäuschend finde, ist, dass alles in einen Topf geworfen wird. Ich weiß bundesweit von keinem, der sich im Theater angesteckt hat“, sagte sie.

So wird es im ganzen November im Peiner Forum aussehen: Alle Plätze bleiben leer wegen des November-Lockdowns. Quelle: Ralf Büchler

Der Mullewapp-Kinderkrimi am Mittwoch mit Schwein Waldemar, Hahn Franz und Johnny Mauser die Maus – er war wohl für Wochen die letzte Veranstaltung des Kulturrings. Und auch da hatte er bereits Einbußen hinnehmen müssen. „Mehrere Gruppenbuchungen von Kitas wurden wieder abgesagt. Es sind nur rund 40 Kinder gekommen, ansonsten wären es mehr als doppelt so viele gewesen“, schilderte die Kulturring-Chefin. Was besonders bitter ist: Gerade erst sei durch die Hygienekonzepte das Vertrauen der Besucher wieder gewachsen. Und dann das: „Ich fürchte, dass so langsam das Verständnis und die Zuversicht wieder wegbrechen“, bedauert Dr. Bettina Wilts.

Dabei sei die Kultur gerade in der Krise eine schöne Ablenkung von trüben Nachrichten. „Sie ist ein Hoffnungsschimmer, der der Seele gut tut. Da tut auch ein Monat Schließung weh“, betonte sie.

Physio-Fit muss trotz Luftentkeimungsanlage schließen

Richtig, falsch, übertrieben? Rouven Böse, der Chef des Peiner Fitness-Studios „Physio fit“, war hin- und hergerissen über die Resultate des Corona-Gipfels. Auch er verweist auf die Hygienekonzepte für die Studios, die sich bewährt haben. Sein Unternehmen habe gerade erst einen fünfstelligen Betrag in mehrere Luftentkeimungsanlagen investiert. „Doch das Hauptproblem ist sicherlich, dass die Behörden an der Belastungsgrenze sind und jetzt nicht für jeden einzelnen Betrieb extra entscheiden können, ob er weiter öffnen darf oder nicht“, bedauert er. Fest stehe allerdings auch, dass viele Besucher trainieren würden, um ihre Gesundheit zu verbessern und sehr darunter leiden, wenn sie das nun nicht mehr können.

Studioleiter Chris Hendrik Böse (links) und Mitinhaber Uwe Hübner präsentieren einen der Luftentkeimer bei Physiofit. Quelle: Jan Tiemann

Böse hofft, dass zumindest die angekündigten Finanzhilfen fließen und Finanzminister Olaf Scholz „noch etwas in seiner Bazooka drin hat, sonst wird es auch für unsere Branche extrem schwierig“. Betriebe sollen bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat erstattet bekommen. Und auch Böse hatte eine gute Nachricht für seine Kunden: „Wir werden im November keine Beiträge einziehen, das können wir unseren Mitgliedern nicht noch einmal zumuten“, kündigte er an.

Von Christian Meyer