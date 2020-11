Peine

Nach dem Willen der Stadt Peine sollen Fußgängerzone, historischer Marktplatz und Echternplatz neu gestaltet werden. Unter anderem soll auf dem Echternplatz eine kleine Markthalle errichtet werden. Dafür hat das Ingenieurbüro BPR Künne Partner aus Hannover ein Konzept erstellt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Meier kritisiert die Pläne. Peines Bürgermeister Klaus Saemann hält dagegen.

„Da sträuben sich mir die Haare“, erklärt Meier. „Mit zunächst vollmundigen Ankündigungen aus der letzten Kommunalwahl ist im Bereich der Innenstadt vier lange Jahre nichts passiert. Nach der erst im Frühjahr verhängten Haushaltssperre sollen die Steuergelder hier nun wieder mit vollen Händen ausgegeben werden.“

„Wo bleiben denn eigene kreative Ideen?“

Das ganze Vorhaben sei schon wieder mit der Vergabe eines Gutachtens verbunden. „Wo bleiben denn eigene kreative Ideen und der Ehrgeiz aus dem Rathaus, unsere schöne Fuhsestadt selbst zu entwickeln oder mangelt es gar an Entscheidungsfreude der beiden hauptamtlichen Entscheidungsträger?“, fragt Meier.

Diese breit angelegte Veränderung sei zur Vorbereitung der im Hintergrund noch immer schwelenden Verlegung des Wochenmarktes und der vom Bürgermeister angekündigten Bearbeitung des Einzelhandelskonzeptes aus CDU-Sicht wenig hilfreich. Gerade ein mögliches verändertes Einzelhandelskonzept könne für einige Kaufleute in der Fußgängerzone massive Probleme verursachen. „Da hilft es nicht, strukturelle Probleme in der City mit neuem Pflaster zu lösen.“

„Ich halte das für ein klares Wahlkampfmanöver“

„Solche Entwürfe schon jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren, halte ich für ein klares Wahlkampfmanöver“, betont Meier. „Zudem vermisse ich die Einbindung der Fachleute vor Ort wie Kaufmannschaft oder Anlieger. Ich vermisse ebenso eine Diskussion vorab, mit welchen Maßnahmen wir unsere Innenstadt attraktiv und zukunftsfähig aufstellen wollen. Dies einem Planungsbüro zu überlassen und deren Konzepte im Nachgang zu bewerten, halte ich für kontraproduktiv.“

Seine Partei werde sich weiter für die nachhaltige Innenstadtentwicklung einsetzen. Für den Echternplatz könnte dies bedeuten: Beibehaltung der Parkflächen mit Ladeinfrastrukturen für E-Autos, E-Bikes, E-Scooter oder E-Rollstühle. Ebenerdiges Parken müsse weiter innenstadtnah möglich sein. Dazu ein Spielbereich mit Sitzmöglichkeiten und kostenlosen Handy-Ladestationen.

„Der Wunsch, dass die Fußgängerzone modernisiert und aufgewertet wird, ist in den letzten fünf Jahren mehrfach von verschiedenen Seiten öffentlich vorgetragen worden, von Parteien, von Verantwortlichen der Kaufmannsgilde, unter anderem auch von Herrn Siegel, Herrn Senge und Herrn Meier. Als Bürgermeister habe ich öffentlich immer wieder deutlich gemacht, dass ich dies vor allem unter den Aspekten der Barrierefreiheit voranbringen möchte“, sagt Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD).

„Dieser Weg ist nie in Frage gestellt worden“

Im Hinblick auf bevorstehenden Projekte sei die Notwendigkeit einer zusammenhängenden Gestaltung und das Vorgehen angesprochen worden, zum Beispiel in Bezug auf das Lindenquartier, die Sanierungsarbeiten unter dem Echternplatz sowie am Rande die Diskussionen zum Wochenmarkt. „Von den anderen Beteiligten in Politik und Kaufmannschaft ist dieser Weg nie in Frage gestellt worden“, erläutert Saemann. „Im Gegenteil, die betreffende Vorlage zur Bereitstellung der Planungsmittel wurde im Rat in öffentlicher Sitzung beraten und bereits im Juni 2019 mit der Stimme von Herrn Meier einstimmig beschlossen. In der Vorlage selbst wurde die Beauftragung eines Planungsbüros explizit erwähnt und war damit auch allen bekannt.“

„Persönlich motivierte Angriffe aus der Politik sind nur allzu entlarvend“

Die Vorschläge für einen Gestaltungsrahmen würden inklusive aufgezeigter Alternativen am Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr im großen Saal des Forums im für Planung und öffentliche Sicherheit vorgestellt. „Damit haben wir alle eine gute Grundlage, um darüber in der Politik, gern auch in weiteren interessierten Kreisen zu diskutieren und künftige Maßnahmen vorzubereiten. Aus meiner Sicht sollte man sich auf Inhalte konzentrieren. Persönlich motivierte Angriffe aus der Politik sind nur allzu entlarvend.“

Saemann abschließend: „Die Bauausführung im Bereich des Echternplatzes ist übrigens erst für die Jahre 2022 und später vorgesehen.“ Für etwaige weitergehende Maßnahmen im Bereich der Fußgängerzone und des historischen Marktplatzes sei die Entwicklung der Corona-Pandemie, vor allem aber die finanzielle Entwicklung der Stadt Peine und die Diskussion mit allen beteiligten Akteuren, hier insbesondere der Kaufmannsgilde, abzuwarten.

Von Jan Tiemann