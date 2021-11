Erstimpfungen und Booster: Viele Leute kommen zur Aktion in Vöhrum

Vöhrum

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum hatte der Landkreis am Samstag eine Impfaktion organisiert. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gab es sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen – ein Angebot, das viele Leute nutzten.

Zu ihnen gehörten auch Thomas Draeger (59) und seine Frau Beate Hübner-Draeger (58). Beide ließen sich in Vöhrum ihre Booster-Impfung geben. Als Mitarbeiterin in einer Zahnarztpraxis hatte die Peinerin von der Aktion erfahren und sich kurzentschlossen mit ihrem Mann auf den Weg gemacht. „Alle sollten sich impfen lassen. Ich bin für eine Impfpflicht, die keinen ausnimmt und nicht nur für eine besondere Berufsgruppe die Impfung vorschreibt“, so Hübner-Draeger.

Nahmen das Angebot wahr: Thomas Draeger und Beate Hübner-Draeger aus Peine. Quelle: Sylvia Knapek-Wodausch

120 Impfungen in den ersten drei Stunden

In der Aula der BBS kümmerte sich ein Mitarbeiterteam am Eingang um die Formalitäten. An vier Tischen wurde geimpft. Elanur Demir (20) war mit einigen Kollegen für diese Aktion von ihrem Arbeitergeber, einer Zeitarbeitsfirma, abgestellt. Sie betreut auch die kommenden Impfaktionen, so auch bei der Impfstation, die Montag eröffnen soll: „Für diese sind sofort 5000 Termine vergeben worden. Heute haben wir in den ersten drei Stunden rund 120 Impfungen geleistet. Viele davon waren Erst- und Booster-Impfungen“, erklärt sie. 175 Impfungen waren es am Samstag laut Angaben des Landkreises insgesamt.

Das Impfteam an der Schule mit Elanur Demir (r.). Quelle: Ralf Büchler

Leon Kuppe (21) aus Peine ist Schüler der BBS und hatte über den Landkreis von der Aktion erfahren: „Unsere ganze Klasse ist geimpft. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr steht jetzt meine dritte Impfung an. Soweit ich weiß, sind alle Schüler meiner Klasse geimpft. Aber wir müssen immer mit Maske und mit offenen Fenstern im Unterricht sitzen.“

Lange Schlange vor den Impfstationen: In der Schule war am Samstag viel los. Quelle: Ralf Büchler

Auch die Peinerin Jessica Schwinge (37) hatte sich mit ihrer kleinen Tochter auf den Weg nach Vöhrum gemacht. Schwinge arbeitet im medizinischen Bereich, für sie stand der Booster an: „Anfangs überlegte ich schon, ob ich mich impfen lassen sollte. Das war mir alles zu neu und zu schnell. Aber ich arbeite mit Menschen, und da ist es einfach sicherer. Ich bin auch für eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Argumenten, die sich gegen eine Impfung aussprechen, kann ich nicht mehr folgen - nicht in dieser Situation.“

Jessica Schwinge aus Peine ließ sich boostern und nahm ihre fünfjährigen Tochter mit nach Vöhrum. Quelle: Sylvia Knapek-Wodausch

Geimpft wurde am Samstag aber nicht nur in Vöhrum: Auch am Gymnasium in Groß Ilsede gab es eine Impfaktion.

Von Sylvia Knapek-Wodausch