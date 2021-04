Kreis Peine

Frische Brötchen gehören zu einem Frühstück am Wochenende einfach dazu. Doch am ersten Mai haben viele Geschäfte geschlossen. Wo und wann Sie am 1. Mai frisch gebackene Brötchen und Milch bekommen können, haben wir für Sie in unserer Übersicht zusammengefasst:

Diese Hofläden haben geöffnet

„Peyers“,Alte Landstraße 44, Dungelbeck, Mai 8 bis 11 Uhr

„Allmeling Hof“, Sankt-Florian-Straße 1, Schwicheldt, 9 bis 12 Uhr

„Lauenroth“, Bültener Straße 3, Lahstedt-Adenstedt,9 bis 13 Uhr

„Hof Stolte“, Im Oberdorf 19, Edemissen, 7 bis 20 Uhr Selbstbedienung

„Hof Lahmann“, Uetzer Straße 1, Edemissen, 9 bis 12 Uhr

„Senfmühle“, Zum Reitplatz 10, Edemissen, 13 bis 16 Uhr

Diese Bäckereien und Tankstellen haben geöffnet

Löwenbäcker, Breite Straße 4, Peine, 8.30 bis 16.30 Uhr

Löwenbäcker, Gerhardstraße 36, Ilsede, 8.30 bis 16.30 Uhr

JET Tankstelle, Schwarzer Weg 109, Peine, geöffnet rund um die Uhr

Shell Tankstelle, Wiesenstraße 5, Peine, 6.30 bis 22 Uhr

Autohof Peine, Heinrich-Hertz-Straße 20, Peine, geöffnet rund um die Uhr

Aral Tankstelle, Schwarzer Weg 39, Peine, geöffnet rund um die Uhr

Star Tankstelle, Burgdorfer Straße 1, Peine, 7 bis 22 Uhr

Elli Oil Tankstelle, Peiner Straße 12, Peine, 8 bis 21 Uhr

Tankpoint Klein Ilsede, Kuhlenweg 2, Ilsede, 8 bis 18 Uhr

Die Peiner Allgemeine Zeitung wünscht einen schönen 1.Mai.

Von der Redaktion