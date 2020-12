Erste Gemeinden in Peine sagen Weihnachtsgottesdienste ab

Kreis Peine

Die Organisatoren der Peiner St-Jakobi-Kirchengemeinde hatten sich so viel Mühe gemacht und einen kreativen Ansatz gefunden, wie sich in der Corona-Krise vielleicht ein ganz spezieller Weihnachtsgottesdienst an der frischen Luft feiern lässt. Ein Krippenspiel am Gemeindehaus, eine Lesung im Spitta-Innenhof, Gebet und Segen auf dem Kirchplatz –einen Stationen-Gottesdienst hatte die Gemeinde sich ausgedacht – doch jetzt musste sie ihn wegen der Corona-Beschränkungen doch absagen. Umplanen, neu entwickeln oder gar abblasen: So wie dem Team von St. Jakobi geht es derzeit vielen Peiner Kirchengemeinden. Die ersten sagten nun sogar ihre Weihnachtsgottesdienste ab.

In Hohenhameln Gottesdienst-Pause bis 10. Januar

In der evangelischen St. Laurentius-Kirchengemeinde in Hohenhameln etwa finden ab sofort bis voraussichtlich zum 10. Januar keine Gottesdienste mehr vor Ort statt. Die angekündigte Ausgabe von Karten für die Heiligabendgottesdienste entfällt. „Wir haben die Gottesdienste vor Ort schweren Herzens abgesagt. Wir wollen damit den dringenden Bitten nachkommen, Kontakte nach Möglichkeit zu vermeiden und somit als Kirchengemeinde zum Schutz der Menschen beitragen“, sagt Pastor Tobias Reinke.

Anzeige

Auch die Peiner Martin-Luther-Gemeinde entschied sich Mittwochabend dazu, alle Gottesdienste bis zum 10. Januar ausfallen zu fallen. Videokonferenzen, Telefonate der Kirchenvorstände, Donnerstag ein Treffen zwischen Landkreis und Kirchenvertretern: In Peines Gemeinden wird derzeit eifrig beraten, ob Weihnachten Gottesdienste angeboten werden. „Jeder Kirchenvorstand entscheidet das zusammen mit den Pastoren eigenständig“, erläutert Nicole Laskowski, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im evangelischen Kirchenkreis Peine.

Trotz Lockdown: Gottesdienste sind erlaubt

Prinzipiell dürfen Gottesdienste nämlich gefeiert werden, weil sie zum Grundrecht der Religionsausübung gehören. „Trotzdem ist sich der Kirchenkreis seiner Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Besuchern sehr bewusst“, betont Laskowski. Die Gemeinden seien sich im Klaren darüber, dass sich die Gegebenheiten jeden Tag ändern können und eigentlich geplante Veranstaltungen nicht mehr erlaubt sein können – wenn zum Beispiel eine verschärfte Corona-Verordnung kommt.

Drei Heiligabend-Gottesdienste in St. Jakobi Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie haben sich der Kirchenvorstand und das Vorbereitungsteam von St. Jakobi entschieden, den Stationen-Gottesdienst abzusagen. Stattdessen werden für diejenigen, die einen Gottesdienst in Präsenz mitfeiern wollen, an Heiligabend kurze Gottesdienste in der Peiner St.-Jakobi-Kirche angeboten, und zwar um 15 Uhr, um 17 Uhr und um 19 Uhr. Für diese Gottesdienste ist eine Voranmeldung im Gemeindebüro bis Montag, 21. Dezember, erforderlich unter Telefon (0 51 71) 80 24 44 50 oder per E-Mail an gottesdienst@kirche-peine.de. Weitere Infos unter www.stjakobi-peine.de im Internet.

Superintendent Dr. Volker Menke. Quelle: Kirchenkreis Peine

„Eine für alle gleiche Antwort auf die Frage, was machbar ist, gibt es nicht. Was jeweils richtig oder falsch ist, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten und Überzeugungen. Keiner macht sich Entscheidungen leicht. Dazu kommt eine schwierige bis unmögliche längerfristige Planbarkeit“, erklärt Superintendent Dr. Volker Menke. Klar ist aber schon: Als verbindendes Zeichen im Kirchenkreis Peine soll es an Heiligabend um 20 Uhr ein gemeinsames Glockenläuten geben. „Und dann mag man an die Weihnachtsbotschaft denken und vielleicht das Lied ,O du fröhliche’ anstimmen. Das Licht, die Liebe, das Leben, die Lebensfreude bleiben stärker als jede bedrängende Herausforderung sein mag“, sagt der Superintendent.

Anmeldungen oft erforderlich

Egal ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich: Nach derzeitigem Stand werden Gemeinden in Peine an Weihnachten Präsenzgottesdienste in unterschiedlichen Formen und zu verschiedenen Zeiten vom frühen Nachmittag bis zum späten Abend anbieten. Diese unterliegen den dann geltenden Hygienebestimmungen und setzen zumeist eine vorherige Anmeldung voraus, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Jeder, der an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt im Vorfeld bei der jeweiligen Gemeinde erkundigen, ob eine Anmeldung notwendig ist und welche Regeln vor Ort gelten. Die Kontaktdaten der Gemeinden finden sich im Internet unter www.kirche-peine.de.

Stationenwege in Peiner Ortschaften

Andere Gemeinden haben sich dazu entschlossen, an Heiligabend und zum Teil auch an den Weihnachtsfeiertagen keine Präsenzgottesdienste anzubieten. Doch es gibt Alternativen: Der Superintendent verweist auf Andachten zum Mitnehmen, individuelle Stationenwege in Peiner Ortschaften mit schriftlicher Anleitung oder digitale Angebote auf www.weihnachteninpeine.de, der Facebook-Seite des Kirchenkreises und den Internetseiten der Gemeinden sowie zum Teil offene Kirchen zu bestimmten Zeiten und vieles mehr. „Darüber hinaus sind alle Seelsorger an den Weihnachtstagen und selbstverständlich auch danach telefonisch erreichbar“, betont Menke.

Von Christian Meyer