Erneute Absage: Kein Schützenfest, aber Schmücken in Vöhrum

Vöhrum

Kurz vor knapp weist die Schützengilde nun offiziell darauf hin, was eigentlich schon lange klar war: Das Vöhrumer Schützenfest fällt auch in diesem Jahr wegen Corona aus, eigentlich hätte es vom 30. Juli bis zum 1. August stattgefunden. Dennoch soll der Ort auch in diesem Jahr wieder festlich geschmückt werden, so dass zumindest ein Hauch Schützenfest-Feeling durch Vöhrum weht.

Aktion „Vöhrum soll bunt werden!“

„Die Ausrichter Junggesellschaft und Schützengilde bitten darum, Häuser und Gärten zu schmücken, und hoffen darauf, dass im nächsten Jahr ein Ausrichten wieder möglich ist“, erklärt die Pressewartin der Schützengilde,Christiane Borchert-Edeler. Dieser Bitte schließt sich auch die Vöhrumer Frauengemeinschaft (VFG) an, die darauf aufsattelt und die Aktion „Vöhrum soll bunt werden!“ für Kinder auf die Beine stellt.

Freitag gibt’s Startertüten für Kids

Demnach sollen die Vöhrum Kids (bis 12 Jahre) zusammen mit ihren Eltern besonders originellen Schmuck für Zäune, Türen und Hofeinfahrten basteln, und ein Foto davon per E-Mail an voehrumer.frauengemeinschaft@gmail.com schicken. Unter allen Einsendungen wird ein kleiner Preis verlost. Als kleine „Starthilfe“ sollen am Freitag, 30. Juli, von 9 bis 14 Uhr auf dem Hof an der Schwicheldter Straße 42 kleine „Startertütchen“ an Kinder bis 12 Jahre verteilt, solange der Vorrat reicht, teilt VFG-Sprecherin Jessica Hillebrecht mit.

Von der Redaktion