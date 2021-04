Welcher anonyme Vorwurf ist so brisant, dass die Polizeidirektion Braunschweig nur kurz nach dem Hinweis Peines Kommissariatsleiter vorübergehend versetzte? Ob Thorsten Kühl zurück an seinen alten Posten kehren wird, ist laut Polizeidirektion weiterhin unklar.

Das Foto zeigt Thorsten Kühl noch an seinem Schreibtisch in Peine. Er versieht seinen Dienst derzeit im Behördenstab der Polizeidirektion in Braunschweig. Quelle: Antje Ehlers/Archiv