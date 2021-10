Erdgas-Preise bei den Stadtwerken Peine steigen um 11,5 Prozent 

Peine

Preisschock: Es gibt einen enormen Anstieg des Erdgaspreises. Die Stadtwerke Peine haben jetzt angekündigt, dass es zum 1. November eine Erhöhung um 11,5 Prozent geben wird.

Stadtwerke-Sprecherin Petra Kawaletz sagt: „Entgegen der allgemeinen Branchenerwartung sind die Großhandelspreise für Erdgas in diesem Jahr deutlich gestiegen. Ursächlich für den Anstieg der Beschaffungskosten sind insbesondere die ungewöhnlich kalte Witterung im ersten und zweiten Quartal 2021 sowie eine Verknappung der Importgasmengen.“

Infolgedessen erhöhen sich die Gaspreise bei den Stadtwerken zum 1. November um 0,74 Cent je Kilowattstunde erhöht werden – bei einem unveränderten Grundpreis, der tarif- und verbrauchsabhängig ist und bei fünf Euro startet. Kawaletz gibt ein Beispiel für die Grundversorgung: „Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15 000 Kilowattstunden fallen im Vergleich zum Vorjahr rund 111 Euro mehr pro Jahr an. Dies entspricht einem Preisanstieg von rund 11,5 Prozent beim Grundtarif Gasbasis.“ Damit würden die Stadtwerke Peine noch im unteren Mittel der bundesweit greifenden Preiserhöhungen liegen. Und es gebe neben der Grundversorgung noch weitere Tarife, die auf das unterschiedliche Verbrauchsverhalten zugeschnitten sind. „Kunden, die eine Tarifberatung wünschen, können sich telefonisch unter (0 51 71) 4 63 33 oder per E-Mail kundenberatung@stadtwerke-peine.de an uns wenden“, so die Sprecherin.

Großhandelspreis ist um 440 Prozent gestiegen

Was sind die Gründe für den rasanten Anstieg der Energiepreise? Laut der Wirtschaftsexpertin Simone Tagliapietra von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel ist der Großhandelspreis von Erdgas zwischen Januar und Oktober um rund 440 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg spiegele sich auch in den Strom- und Heizkostenrechnungen von Haushalten wider – wenn auch noch nicht so dramatisch wie im Großhandel. Nach Infos des Vergleichsportals Check24 sind die Heizkosten in Deutschland im September im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent gestiegen. Für Strom zahlten Verbraucher 4 Prozent mehr.

Nachfrage nach Energie steigt

Es gibt nach Angaben von Experten verschiedene Faktoren für den Preisanstieg. Zunächst sei die Nachfrage nach Energie während der Erholung von der Corona-Pandemie weltweit gestiegen, da die Wirtschaft wieder mehr produziere. Gleichzeitig sei das Angebot an Energie gesunken – etwa durch Dürren in Brasilien, wo viel Strom aus Wasserkraft produziert wird. Dann sei der Winter vielerorts besonders hart gewesen, wodurch Reserven geschmälert wurden. Thilo Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft weist auch darauf hin, „dass im Sommer weniger erneuerbare Energie produziert wurde“.

Darüber hinaus wird vermutet, dass große Firmen die Entwicklungen am Markt ausnutzen. Georg Zachmann von der Denkfabrik Bruegel sagt, der russische Gasproduzent Gazprom habe zwar seine Lieferverträge mit Europa erfüllt, jedoch die Nachfrage darüber hinaus trotz der attraktiven Preise nicht bedient. Damit könnte Gazprom darauf abzielen, die Preise hochzutreiben – oder Druck auszuüben, damit die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 schneller in Betrieb genommen werde.

Von Thomas Kröger