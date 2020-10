Peine

Entwarnung! Nachdem in Proben vom 30. September und 2. Oktober Fäkal-Bakterien festgestellt worden waren, hatten das Gesundheitsamt und der Wasserverband Peine darauf hingewiesen, dass in Peine und Telgte Wasser aus der Leitung zum Trinken oder Säubern von Lebensmitteln nur genutzt werden sollte, wenn es vorher abgekocht wurde. Nach zehn Tagen wurde das Abkochgebot nun aufgehoben.

Wasserverband dankt „verständnisvollen“ Kunden

„Mehrere Analysen in Folge sowohl in unserem Leitungsnetz wie auch im Stadtnetz zeigen keinerlei Befunde oder Auffälligkeiten mehr. Die strengen Vorgaben der Trinkwasserver­ordnung sind verlässlich eingehalten. Damit kann das vorsorgliche Abkochgebot aufgehoben werden“, erläuterte Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands Peine.

„Wir danken den Kunden für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation“, hob Wittemann hervor. Sie hätten vorbildlich reagiert. Ein weiter wichtiger Faktor sei die schnelle und effiziente Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises Peine, mit den Stadtwerken Peine sowie den Fachlaboren gewesen. So sei es möglich gewesen, die Trinkwasserversorgung so schnell wie möglich wieder nachweislich sicher in gewohnter Weise herzustellen.

Mikrobiologische Untersuchungen brauchen Zeit

Zehn Tage dauerte es von der Warnung bis zur Entwarnung. Wittemann weist jedoch darauf hin, dass Analysen etwas Zeit brauchen, allein schon aufgrund der biologischen Prozesse, die für die Bestimmung der Bakterien ablaufen müssen. „Mit bis zu 48 Stunden muss bei mikrobiologischen Untersuchungen gerechnet werden. Genetische Bestimmungen dauern deutlich länger“, merkte Wittemann an.

