Elf Fälle weniger als am Vortag: Entspannt hat sich die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Peiner, sie sank auf 39. Zwei neue Fälle gab es jedoch am Silberkamp, ein Zehntklässler und ein Lehrer sind erkrankt, sie befanden sich aber bereits in Quarantäne und sollen sich nicht in der Schule angesteckt haben.