Entschuldigung nach Widerstand gegen Peiner Polizisten: „Ich war besoffen“

Peine

Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein handfester Streit, sodass die Polizei eingreifen musste. So gerieten am 5. September an der Kantstraße in der Nähe der Tanzschule Wiesrecker mindestens vier Personen aneinander. Als die Polizisten schlichten wollten, versuchte ein 29-Jähriger zu flüchten. Weit kam er nicht, doch er leistete erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Vom Amtsgericht Peine wurde er dafür nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro verurteilt.

Selbst im Gefangenen-Transportwagen der Polizei habe der 29-Jährige nicht locker gelassen und versucht, sich zu widersetzen. Die Beamten fixierten ihn deshalb. Auf der Fahrt zum Revier musste er sich im Transporter übergeben. Ein Blut-Alkoholtest im Klinikum Peine ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Nacht musste der Mann in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Im Prozess am Amtsgericht Peine räumte der ledige Arbeitslose aus Sehlde die Vorwürfe gegen ihn weitestgehend ein, und zeigte sich gegenüber den als Zeugen geladenen Polizisten reumütig: „Entschuldigen Sie bitte. Ich war einfach besoffen.“ Die Beamten nahmen seine Entschuldigung an.

Laut Bundeszentralregister ist der Mann kein unbeschriebenes Blatt. Dort finden sich bereits sieben Einträge, unter anderem gefährliche Körperverletzung – teilweise gemeinschaftlich begangen, versuchte Gefangenenbefreiung, Verleumdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wiederholt wurden ihm Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

40 000 Euro private Schulden angehäuft

Nach mehreren kurzzeitigen beruflichen Beschäftigungen als Produktionshelfer soll der Mann aktuell arbeitslos sein. Vor Gericht gab er an, derzeit keinerlei Einkünfte zu haben, über einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung sei noch nicht entschieden. Inzwischen will der Angeklagte mindestens 40 000 Euro private Schulden angehäuft haben. „Zur Regelung meiner Finanzprobleme plane ich eine Privatinsolvenz“, erklärte der 29-Jährige in der Verhandlung.

Der Staatsanwalt sah die erhobenen Anklagepunkte als bestätigt an. Er forderte eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen je 10 Euro. Der 29-Jährige räumte eine: „Ich habe keine Probleme mit der Polizei. Ich will in Zukunft weniger Alkohol trinken, das ist mein Problem.“ Der Vorsitzende Richter schloss sich der Auffassung des Staatsanwalts – und verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro. Zusätzlich hat dieser die Verfahrenskosten zu tragen.

Von Eckhard Bruns