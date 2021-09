Enkeltrick-Betrugsmasche: Weißer Ring und Volksbank Peine warnen per Umschlag

Peine

Die Täter geben sich als Verwandte aus, täuschen eine Notlage vor und legen so auf dreiste Art regelmäßig Senioren aufs Kreuz, auch in Peine. Häufig gelingt es den abgebrühten Betrügern, hohe Geldbeträge zu erbeuten. Die Geschichten variieren zwar, doch die Masche ist im Kern meist gleich. Um vielleicht in letzter Sekunde zu verhindern, dass Peiner Senioren zum Opfer werden, haben sich der Weiße Ring und die Volksbank Brawo zusammen getan – und einen Umschlag entworfen.

Dieser liegt seit Kurzem in allen 39 Geschäftsstellen der Bank aus, um bei Bedarf von den Mitarbeitern eingesetzt zu werden, sollte ein Kunde trotz Verdachts auf Trickbetrug auf die Auszahlung einer größeren Summe bestehen. Auf dem Umschlag stehen wichtige Rückfragen, die eine Person im besten Fall zum Umdenken, und dazu bewegen, das Geld nicht leichtfertig in etwaige fremde Hände zu geben.

Mitarbeiter der Volksbank BraWo konnten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Versuche des Enkeltricks vereiteln. „Unsere Beraterinnen und Berater in den Geschäftsstellen sind speziell geschult und sensibilisiert, diese Betrugsmasche zu erkennen und bei Verdacht auf die Kunden einzugehen. Dafür ist es ausschlaggebend, dass die Kunden auf Fragen nach Hintergründen zu den Transaktionen reagieren und sich auf das Hilfsangebot unserer Berater einlassen“, sagt André Bonitzke, Leiter Privatkunden bei der Volksbank BraWo.

Sollte der Kunde dennoch auf die Auszahlung bestehen, seien der Bank die Hände gebunden. „Mithilfe des neuen Umschlags, in den das Geld dann verpackt wird, sehen wir aber eine Chance, den Kunden vielleicht doch noch zum Umdenken zu bewegen“, so Bonitzke.

Rainer Bruckert, leitender Kriminaldirektor a. D. und Landesvorsitzender des Weißen Ring Niedersachsens, sagt: „Wir verstehen uns als lokaler Ansprechpartner in Sachen Kriminalprävention und Opferhilfe. Der neue Umschlag ist ein Schritt zur aktiven Verhinderung von Betrug und Verbrechen zum Schutz unserer älteren Mitbürger.“

Auf dem Umschlag stehen konkret Fragen wie: Sind Sie telefonisch gebeten worden, das Geld abzuheben? Oder sollen Sie das Geld einem Unbekannten übergeben? „Damit wollen wir zum Nachdenken anregen. Zuletzt verweisen wir in Großschrift auf einen direkten Kontakt zur Polizei“, erklärt Bruckert, der hofft, dass neben der Volksbank noch weitere Finanzinstitute mitziehen, „um dieses besonders schäbige Verbrechen an zum Teil hilflosen oder leicht manipulierbaren Menschen zu verhindern.“

Erst vor wenigen Tagen haben es bislang unbekannte Täter in Peine mit sogenannten „Schockanrufen“ bei vornehmlich älteren Personen in Peine probiert. Die Täter täuschten dabei vor, dass ein Familienangehöriger des Angerufen einen schweren oder sogar tödlichen Unfall verursacht hat. In diesem Zusammenhang wurde Geld gefordert, damit der vermeintlich unfallverursachende Familienangehörige nicht ins Gefängnis muss.

„Die Polizei rät dringend, bei solchen Anrufen nicht auf die Forderungen einzugehen und sich umgehend mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen“, betonte die Peiner Polizei. Das Kommissariat ist jederzeit unter der Rufnummer 05171/999-0 zu erreichen.

Von der Redaktion