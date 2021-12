Peine

Der Endspurt im Weihnachtsgeschäft hat begonnen – und die Peiner sind offenbar in Kauflaune. Trotz Pandemie-Sorgen und Corona-Regel-Wirrwarr war die Peiner Innenstadt am letzten Adventswochenende noch einmal gut besucht. Der Wegfall der 2G-Regel könnte das sicherlich begünstigt haben.

„Wir hatten in den vergangenen Tagen auf jeden Fall eine sehr gute Kundenfrequenz“, sagt Melanie Mothes Rump von Juwelier Westphal am Markt. Ob das daran liege, dass 2G im Einzelhandel nicht mehr gilt, sei schwer messbar. Die letzten Tage vor Weihnachten seien traditionell umsatzstark. Sie hofft nun, dass die Vorgaben erst mal so bleiben, wie sie sind. „Ein erneuter Wechsel etwa zu 3G würde für uns den gleichen Kontrollaufwand wie bei 2G bedeuten“, so die Geschäftsführerin. Mit der FFP2-Maskenpflicht, die ab Dienstag in Niedersachsen gelten soll, könne sie dagegen gut leben.

Frank Wehrmann von Thalia freut sich über eine deutlich belebtere Innenstadt als an den vergangenen Adventssamstagen. Quelle: Michael Lieb

„Die Stadt war auf jeden Fall wesentlich belebter als an den anderen Adventssamstagen“, sagt Frank Wehrmann, Filialleiter bei der Buchhandlung Thalia an der Breiten Straße. Von einem regulären Weihnachtsgeschäft, wie es ohne Corona war, könne man aber sicher nicht sprechen. Doch es gebe auch positive Trends: Viele Kunden bestellten Bücher online vor und holten diese dann im Laden ab. Zudem setze sich das kontaktlose Zahlen immer mehr durch. „Bei der Hygiene hilft das natürlich auch“, so Wehrmann.

Während unter 2G-Bedingungen eher Zielkäufe getätigt wurden, komme jetzt wieder spürbar mehr Laufkundschaft, freut sich Jan-Philip Colberg von „Schichtwechsel“. Dass die Regelung gekippt wurde, sei für alle „eine große Erleichterung“. Verkaufspersonal könne nun wieder seiner eigentlichen Tätigkeit nachgehen, anstatt Ausweise und Impfpässe zu kontrollieren.

Während unter 2G-Bedingungen eher Zielkäufe getätigt wurden, kommt jetzt wieder spürbar mehr Laufkundschaft. Quelle: Ralf Büchler

Bei Filialisten wie C&A (Bekleidung) und Depot (Deko und Accessoires) in der City-Galerie hat es dabei übrigens auch Fälle gegeben, in denen sich Kunden uneinsichtig zeigten. „Wir hatten zum Beispiel Kunden, die den QR-Code von ihrem Handy nicht scannen lassen wollten“, berichtet Verkäuferin Laurine Muszalik von C&A. Aber das seien Einzelfälle gewesen. Ähnliche Erfahrungen gemacht hat auch Gjenefa Bejta von Depot, wo einige Kunden gar keine Nachweise vorzeigen mochten.

Doch die Regeländerung weg von 2G scheint schnell in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Geschäftsfrau Melanie Mothes-Rump sagt: „Am Freitag hatten wir noch einige Kunden, die beim Betreten des Geschäfts selbstverständlich ihren Perso und ihre Nachweise vorgezeigt haben, am Samstag schon nicht mehr. „Die große Mehrheit scheint den Wegfall von 2G zu befürworten“, sagt sie. Aber es gebe durchaus auch Menschen, die schärfere Regeln bevorzugten.

Weihnachtsstimmung in Peine: Auch der Weihnachtsmann samt Gefolge war unterwegs. Quelle: Michael Lieb

„Ich finde es schon gut, wenn kontrolliert wird. Das gibt uns doch allen eine gewisse Sicherheit“, sagte etwa Passantin Gisela Kühle aus Edemissen. Peter Carstens aus Braunchweig mochte sich mit 2G nicht so recht anfreunden. „Ohne ist es doch ein Stück freiheitlicher und unbeschwerter. Und machen wir uns nichts vor – Lebensmittel einkaufen geht doch auch jeder. Wieso sollten da andere Regeln gelten?“

Corona-Lage macht Wirten zu schaffen

Zwangsweise mit 2G plus angefreundet hat sich inzwischen Michele Huiban vom Bistro „La Bruschetta“. Für die Gastronomie gelten bekanntlich andere Regeln. Doch die Corona-Situation insgesamt mache dem Restaurant seiner Frau schwer, zu schaffen. „Es kommen einfach deutlich weniger Gäste“, so der Gastronom.

Michele Huiban von „La Bruschetta“ mit seinem Freund und Stammgast, Salvatore Calvo. Quelle: Michael Lieb

Die gute Laune trotz aller Widrigkeiten aufrecht zu erhalten, versucht an den Adventswochenenden Claudia Schlegel bei der Kinderanimation in der City-Galerie. Beim Kinderschminken müssten zwar strenge Hygieneregeln eingehalten werden, doch das sei eben „besser als nichts“. Der beste Lohn sei am Ende ein strahlendes Kindergesicht.

Ab Dienstag FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel In Niedersachsen soll ab Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel gelten. Die Landesregierung habe sich am Samstag darauf verständigt, am Montag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vorzunehmen und am Dienstag in Kraft zu setzen, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften soll es dabei nicht geben. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gekippte 2G-Regel. Diese Vorgabe für Geschäfte hatte das OVG am Donnerstag kassiert, weil sie aus Sicht der Richter zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar sei. Mit der FFP2-Maskenpflicht setzt die Regierung dem Ministerium zufolge das um, was an Schutzmaßnahmen für diesen Bereich nach dem OVG-Beschluss noch rechtssicher machbar ist. „Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass die 2G-Regel hier ein noch höheres Schutzniveau geboten hätte, aber das Thema ist jetzt bis auf Weiteres vom Tisch“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Von Michael Lieb