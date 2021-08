Peine

Wer diese Ausstellung besucht hat, der ist gewappnet für die listigen Fragen bis zur 500-Euro-Marke im TV-Quiz „Wer wird Millionär?“ und kann auch mal beim Grillabend im Freundeskreis herrlich klugscheißen. Endspurt für die Sonderausstellung „Mein Name ist Hase“ im Peiner Kreismuseum. Noch bis zum 5. September können Interessierte sich in der Stederdorfer Straße auf die Spur von Redewendungen und deren Herkunft begeben, ehe für eine besondere Ausstellung umgebaut wird, für die unter anderem Peines Ex-Bürgermeister Michael Kessler die Auswahl der Exponate trifft.

Eine Ausstellung mit Aha-Effekt und zum Mitmachen

Noch kann den Besuchern aber in Jahrmarkt-Atmosphäre im Erdgeschoss des Peiner Kreismuseums ein Licht aufgehen – in der Wanderausstellung des Museums für Kommunikation aus Nürnberg werden mit Pfiff und Witz historische Hintergründe von Redensarten, Redewendungen und geflügelten Worten erläutert. „Es gibt für jeden Aha-Effekte – und das Tolle ist, es werden vermutlich für jeden andere sein“, schwärmt Francisco Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kreismuseums. Die Ausstellung sei super geeignet für Familien, biete sich aber auch als kurzweiliger Mittagspausen-Vertreib an.

Denn auch Mitmachen und Mitdenken ist angesagt. Zum Beispiel können deutsche Redewendungen einer passenden internationalen Variante zugeordnet werden. So erfährt der Besucher, dass ein Deutscher, der große Töne spuckt, in Ägypten ein Popcorn-Macher ist. Wer kräftig am Sprichwort-Generator dreht, kann die lustigsten Kombinationen entdecken oder die Satzteile zur richtigen Redewendung sortieren. Auch auf Hempels Sofa können Besucher Platz nehmen. Aber bitte nicht darunter aufräumen, die Unordnung ist Kunst, die kann nicht weg, so sieht es nun mal unter Hempels Sofa aus!

Francisco Vogel hat auf „Hempels Sofa“ Platz genommen. „Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa“ ist eine deutsche Redewendung, die auf Unordentlichkeit hinweist. Quelle: Christian Meyer

Das Theater ist ein echter Sprichwort-Fundus

Es wird aber auch zum Beispiel über Redewendungen aufgeklärt, die ihren Ursprung im Militär, im Handwerk oder im Verbrechen haben. „Bühne frei“: Auch dem Theater ist eine eigene Station gewidmet. „Es ist wirklich interessant, wie viele verschiedene Sprichwörter aus dem Bereich kommen“, stellt Vogel fest. In der Versenkung verschwinden, seine Pappenheimer kennen, Morgenluft wittern – das ist nichts als Theater! Und im Peiner Kreismuseum gibt es die Erklärung dafür.

Spannende Station: Zahlreiche Sprichwörter und Redensarten haben ihren Ursprung im Theater, im Peiner Kreismuseum werden die Hintergründe erklärt. Quelle: Christian Meyer

Viel positive Resonanz

Ein Eintrittsticket aus dem Automaten müssen Besucher nicht ziehen, der Zutritt ist kostenlos. Aber bevor sie die Ausstellung verlassen, dürfen sie ein Ticket ziehen – am Sprichwort-Automaten, der hat 200 verschiedene Varianten aus aller Welt, Achtung Redensart, auf dem Kasten. Francisco Vogel hofft im Endspurt noch auf viele weitere Gäste. „Die Resonanz bisher war durchweg positiv, denn jeder hat Bezüge dazu“, sagt er.

Zwei Bürgerinnen und ein Bürger werden zu Kuratoren

Einen besonderen Bezug zu den ab dem 24. September zwei folgenden „Offene-Ateliers“-Ausstellungen im Kreismuseum werden Peines ehemaliger Bürgermeister Michael Kessler, seine Frau Claudia sowie die Peiner Psychologin Professor Dr. Marion Tacke haben. Das Kreismuseum konnte das Trio dazu gewinnen, die Auswahl der Exponate zu treffen. Bürger-Kuratoren quasi. „Wir fanden es eine super Gelegenheit, so eine neue Perspektive reinzubringen“, betont Francisco Vogel. Mit der Ausstellung zu den Offenen Ateliers möchte das Kreismuseum erneut den regionalen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Verein Kunst im Peiner Land, ein Forum bieten, sich auch außerhalb des eigenen Ateliers und als Künstlergemeinschaft zu präsentieren.

Anja Pauseback (links) und Vera Szöllösi vom Verein „Kunst im Peiner Land“ mit den Katalogen und einem Plakat zu den „Offenen Ateliers“. Im Kreismuseum sind diesmal gleich zwei Ausstellungen zu sehen. Quelle: Martina Hohmann

Doch diesmal ist noch etwas anderes: Es wird gleich zwei aufeinanderfolgende Ausstellungen geben, eine Offene-Ateliers-Doppelpack. „In einer Zeit, die relativ schwierig war, wollten wir den Künstlerinnen und Künstlern so noch mehr Platz einräumen“, betont Francisco Vogel.

Ob Fotografien, Malerei, Skulpturen-Arbeiten aus Keramik, Stein oder Metall, vielleicht sogar spannende Teppich-Kunst – bis zum 21. November wird eine große Vielfalt zu entdecken sein. Die erste Ausstellung vom 24. September bis zum 24. Oktober wird Marion Tacke kuratieren, für die zweite Ausstellung vom 27. Oktober bis zum 21. November werden Claudia und Michael Kessler die Exponate auswählen. „Das wird extrem spannend“, sagt Kreismuseum-Mitarbeiter Francisco Vogel.

Von Christian Meyer