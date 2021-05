Ende der Bundesnotbremse: Es kommt wieder Leben in die Peiner City

Peine

Grauer Himmel, Regen, Temperaturen um 15 Grad: Eigentlich sind das keine idealen Bedingungen für einen Bummel durch die Fußgängerzone. Trotzdem war in der Peiner City am Samstag viel los. Denn seit Freitag gilt die Bundesnotbremse nicht mehr, die Außengastronomie durfte wieder öffnen, Shoppen ohne ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis ist ebenfalls wieder vielerorts möglich. Diese neu gewonnenen Freiheiten ließen sich die Peiner vom schlechten Wetter nicht vermiesen.

So ganz wie in Zeiten vor Corona war es am Samstag dennoch nicht: Wer im Außenbereich eines Cafés oder Restaurants Platz nehmen wollte, muss derzeit ein tagesaktuelles negatives Coronatest-Ergebnis, eine Impfbescheinigung oder einen Genesungsnachweis vorlegen. Seine Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung muss man entweder in einem Formular eintragen oder diese über die neu eingeführte Luca-App zur Verfügung stellen.

„Das ist wie eine Neueröffnung“

Viel positive Resonanz seitens der Gäste habe es dennoch gegeben, sagte Michaela Schade, Chefin des Café Mitte in der Fußgängerzone. „Wir freuen uns riesig, das ist wie eine Neueröffnung.“ Immerhin sei das Café sieben Monate lang coronabedingt geschlossen gewesen. Schade blicke nun mit Optimismus in die Zukunft: „Es wird ein toller Sommer werden – das kann ich jedenfalls nur hoffen.“

Gitta Steinhusen und Niels Ossada aus Peine haben sich am Samstag sogar den Wecker gestellt, um endlich mal wieder im Café Mitte ausgiebig frühstücken zu gehen, wie sie es schon vor Corona-Zeiten immer gern getan haben. „Das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag, wir haben uns total darauf gefreut“, schwärmte Steinhusen. Und da der Außenbereich vor Regen geschützt war, spielte das Wetter sowieso nur eine untergeordnete Rolle.

„Wichtiger Schritt für die Gastronomie und die ganze Fußgängerzone“

Ein ähnlicher Anblick bot sich vor der Back-Lounge am Marktplatz. Inhaber Panagiotis „Pano“ Panagiotoglou strahlte zufrieden und meinte: „Wir freuen uns, dass wir wieder anfangen dürfen. Das ist ein wichtiger Schritt für die Gastronomie und die ganze Fußgängerzone.“ Seine Gäste seien angesichts der geöffneten Außengastronomie genau so glücklich wie er selbst. Das bestätigte Silvia Andrikowski, die mit zwei Freundinnen nach einer halben Ewigkeit wieder einen Kaffee bei Pano trinken konnte. „Wir genießen diese Freiheit“, sagte sie.

Zur Galerie Nach der Aufhebung der Bundesnotbremse herrschte am Samstag in der Peiner City wieder deutlich mehr Betrieb. Darüber freuten sich nicht nur Einzelhändler und Gastronomen, sondern auch die Kunden.

Corona-Testergebnisse müssen nur in manchen Läden vorgezeigt werden

Vor dem Schnelltestzentrum in der Fußgängerzone hatte sich unterdessen eine lange Schlange gebildet. Denn nicht nur in Cafés und Restaurants muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, sondern auch in manchen Geschäften – genauer gesagt in denen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern. In den Schaufenstern vieler kleinerer Läden hingen Schilder, die darauf hinwiesen, dass kein vorheriger Test nötig ist. Hier jedoch gilt nach wie vor das Prinzip „Click and Meet“, also eine vorherige Anmeldung.

Wegen dieser Regelungen herrsche viel Verunsicherung, sagte Jana Folgmann, Mitarbeiterin des Schuhhauses Eggers. „Schade, dass es da keine Vereinheitlichung gibt.“ In dem Geschäft ist ein Einkaufen auch ohne Corona-Test erlaubt, die Kunden müssen sich aber anmelden, ihre Kontaktdaten angeben, eine Maske tragen und die Abstände einhalten. Außerdem sind maximal zehn Kunden auf einmal im Laden erlaubt. Über mangelnde Kundschaft könne sie sich jedenfalls nicht beschweren, meinte Folgmann. Schon am Freitag, dem ersten Tag nach der jüngsten Lockerung, sei viel los gewesen.

„Fast jeder fragt, wie es mit den Regeln denn nun ist“

Viel Betrieb herrschte ebenfalls im Spielwarengeschäft Eulies. „Gott sei Dank geht es wieder bergauf“, freute sich Geschäftsführer Lars Kückelhahn. Allerdings sei auch hier die Verunsicherung der Kunden spürbar, fügte sein Kollege Nils Willmann hinzu: „Fast jeder fragt, wie es mit den Regeln denn nun ist.“ Spaß mache der wieder aufgenommene Betrieb nichtsdestotrotz, waren sich beide einig. „Die Kinder haben gestrahlt – da weiß man, warum man das alles macht“, so Kückelhahn.

Von Dennis Nobbe