Der Wolf ist da! Doch die Freude darüber hält sich im Landkreis Peine bei Pferdebesitzern und Nutztierhaltern in Grenzen, denn sie fürchten um ihre Tiere. Nicht unbegründet, wie sich erstmals am 18. Januar zeigte. Auf einer Weide in Abbensen riss eine Wölfin aus dem Rudel im Burgdorfer Holz zwei Schafe und eine Ziege des Landwirts Bernd Rohne. Das ist der erste Nachweis eines Wolfsrisses in der Gemeinde Edemissen – doch nicht der letzte.

Risse auch in Rietze und Klein Eddesse

Reiterhof-Betreiber Arne Krüger aus Wipshausen trauerte im September um seine Tinker-Stute „Gipsy“. Das Pferd war bei einem Wolfsangriff auf einer Weide bei Rietze in der Gemeinde Edemissen so schwer verletzt worden, dass es später in einer Tierklinik in Königslutter eingeschläfert werden musste.

Zwei seiner Schafe tot, zwei verletzt: Diesen Schock-Anblick musste der Eddesser Jan Sandvoß im Oktober verkraften, als er auf einer Weide in Klein Eddesse seine Shropshire-Schafe füttern wollte. Auch hier deuteten der typische Kehlbiss, der Zahnabstand sowie die Fraß- und sonstigen Bissspuren nach Einschätzung einer Veterinärin auf einen Wolfsangriff hin. Auch in der direkten Peiner Nachbarschaft etwa in Immensen oder zwischen Dollbergen und Uetze fielen ein Kalb und eine trächtige Stute Angriffen von Wölfen zum Opfer.

Jagd auf den Wolf? Emotionale Debatte

Die zunehmenden Wolfsrisse in der Region werden immer mehr zum Politikum. Auch in unserer Zeitung liefern sich Leserbrief-Schreiber einen verbalen Schlagabtausch: Die einen plädieren dafür, den Bestand durch Abschüsse zu regulieren, um Nutztiere zu schützen, die anderen fordern ein Jagdverbot und appellieren an die Nutztierhalter, ihre Zäune höher und stabiler zu bauen.

Von Christian Meyer