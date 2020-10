Elf neue Corona-Fälle im Kreis Peine

Kreis Peine

58 Einwohner des Kreises Peine sind derzeit an Corona erkrankt, wie der Landkreis am Dienstag vermeldet hat. Die Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Pandemie ist auf 363 gestiegen, was elf Fällen mehr als am Vortag entspricht.

Gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen von 285 auf 292 gestiegen. In häuslicher Quarantäne befinden sich 434 Personen, insgesamt 2982 konnten bereits entlassen werden. Im Peiner Corona-Testzentrum wurden am Dienstag 66 Abstriche genommen. Der aktuelle Wert der Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 29,81.

Von Dennis Nobbe