Wendeburg

Die Elektromobilität nimmt an Fahrt auf, immer mehr E-Autos fahren auf den Straßen. Doch die Lebensdauer der Batterien ist begrenzt. Wohin aber mit den ausgedienten Batterien? Das Wendeburger Unternehmen „Duesenfeld“ hat ein Verfahren entwickelt, bei dem die ausgepowerten Lithium-Ionen-Batterien zu 91 Prozent recycelt werden. Fest steht: Die Masse an ausgedienten Batterien wird steigen. „Es kommen Mengen an Batterienin drei bis vier Jahren auf den Markt, die Deutschland momentan nicht bewältigen könnte“, sagt Duesenfeld-Geschäftsführer Frank Kleineidam. Das Unternehmen möchte deshalb expandieren und Lizenzen für ihr Recycling -Verfahren verkaufen.

So wird eine Batterie in Wendeburg recyclet

Über das Recycling der Batterien und die Pläne der Firma informierten sich Sven Giegold (Grüne), Mitglied der Grünen/Efa-Fraktion im Europarlament gemeinsam mit dem Grünen-Kreisverband und Landratskandidatin Stefanie Weigand. Sie lobte die hohen Reyclingsquoten des Unternehmens, „so ensteht ein echter Wirtschaftskreislauf.“ Eine Veränderung in Richtung E-Mobilität hält die Landratskandidatin für notwendig, „denn die Folgen des Klimawandels werden dramatisch.“

Doch die Massen an Altbatterien müssen recyclet werden. So funktioniert das Recyclen der Batterien bei Duesenfeld: Die ausgedienten Batterien werden mit Lastern in Wendeburg angeliefert, dort werden sie aus den Fahrzeug-Modulen ausgebaut und auf entladen. Die Restenergie aus den Batterien wird dabei für die Energie-Versorgung der Recycling-Anlage in Wendeburg eingesetzt. Im nächsten Schritt werden die Batterien unter Stickstoff geschreddert. Dabei entsteht die sogenannte „schwarze Masse“ aus Graphit, Cobalt, Nickel. Mangan und Lithium. Diese wird mittels einer Hydrometallurgie aufgeschlossen und bei Partnerunternehmen von Duesenfeld zur Produktion neuer Akkus weiterverarbeitet.

Das Wendeburger Unternehmen erreicht mit seinem Verfahren eine Recyclingquote von 91 Prozent. Die verbleibenden neun Prozent, die Kunststofffolie der Batterie und der Schwersiederanteil des Elektrolyten, gehen in die thermische Verbrennung. Filter in der Wendeburger Anlage verhindern dabei eine Co2-Emission, so das Unternehmen.

Zur Galerie Das Unternehmen Duesenfeld in Wendeburg schreddert Batterien von E-Autos. Je mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind, desto mehr Batterien müssen recyclet werden.

Batteriemassen machen Expansion notwendig

Entstanden ist das Unternehmen aus einem Projekt der TU Braunschweig. Standort war zunächst die Löwenstadt, 2019 siedelte es sich in Wendeburg an. 45 Mitarbeiter sind mittlerweile bei Duesenfeld beschäftigt. Doch die Werksfläche in Wendeburg stößt mit knapp 4000 Quadratmetern an seine Kapazitäten. Platzprobleme für die Lagerung der ausgedienten Batterien seien absehbar, kündigt der Geschäftsführer an. Und die Zahl der Alt-Batterien werde weiter steigen. Derzeit schreddert das Unternehmen acht bis zehn Tonnen pro Tag. Mit etwa 2000 Tonnen rechnet der Geschäftsführer in diesem Jahr, 2022 könnten es schon 3000 Tonnen sein.

„Wir bräuchten für weitere Anlagen eine Fläche von etwa 12 000 Quadratmeter“, sagt der Geschäftsführer. Niederlassen wolle man sich in der Region Peine, Braunschweig, Salzgitter. Der Standort Wendeburg soll erhalten bleiben und als Forschungszentrum dienen. Derzeit laufen Planungen für weitere Standorte. Doch das Unternehmen möchte nicht nur mit eigenen Anlagen expandieren, sondern auch Lizenzen für das Recyclings-Verfahren verkaufen. „Das muss sich natürlich für die Kommunen rechnen“, sagt Kleineidam.

Unternehmen liegt unter EU-Vorgaben bei Recyclings-Quote

Mit ihrer Recyclingsqoute von 91 Prozent liegt das Unternehmen über den EU-Richtlinien: „Die EU-Komission macht viel niedrigere Vorgaben und fordert eine Quote von 70 Prozent bis 2030. Wieso?“, fragt der Parlamentarier. „Das ist zu wenig“, entgegnet Julius Schumacher, stellvertretetender Produktionsleiter von Duesenfeld. Das Unternehmen sei hier bereits einen Schritt weiter.

Von Nina Schacht