Eklat im Peiner Rat: Belte wirft Saemann Veruntreuung vor

Der Platz von Matthias Roll (Piraten) blieb bei der Ratssitzung leer, auf dem Tisch stand eine weiße Rose: Der 62-Jährige, der dem Rat der Stadt Peine seit 2011 angehörte, war am 10. Dezember, also erst wenige Tage zuvor, nach schwerer Krankheit gestorben. „Er kam 2009 über die Themen der Piraten zur Politik“, sagt Christoph Hauschke, der Rolls Platz im Gemeinderat einnehmen wird. Roll sei sehr kompetent in politischen Themen gewesen. „Wir waren auf einer Wellenlänge, ich habe den Austausch mit ihm sehr geschätzt“, so Hauschke.